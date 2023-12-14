Белоруссия прекратила действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки
Белоруссия прекратила действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий. Об этом сказано в постановлении Совета министров республики от 12 декабря, которое опубликовано на официальном правовом интернет-портале страны в четверг, 14 декабря.
«Прекратить действие договора между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанного в Киеве 17 декабря 1992 года», — сказано в документе.
Прежнее постановление Совета министров «О продлении срока действия Договора между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о сотрудничестве в области науки и технологий» указано считать недействительным.
Документ подписал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Ранее, 22 ноября, глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Сергей Алейник назвал конфликт на Украине главным дестабилизирующим фактором в восточноевропейском регионе.