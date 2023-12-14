УЕФА наказала УАФ за расистское поведение украинских болельщиков

Дисциплинарной комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) частичным закрытием трибун и штрафом на €20 тыс. за расистское поведение болельщиков. Об этом в среду, 13 декабря, сообщается на сайте УЕФА.

«За расистское поведение болельщиков оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на €20 тыс. и распорядиться о частичном закрытии стадиона сборной Украины во время следующего матча под эгидой УЕФА в качестве принимающей стороны как минимум на пять тыс. мест», — говорится в заключении Дисциплинарного комитета.

Решение было принято после поведения болельщиков на отборочном матче чемпионата Европы‑2024 с командой Италии. Встреча группы C, прошедшая на нейтральном поле в немецком Леверкузене 20 ноября, завершилась со счетом 0:0.

Ранее, 11 ноября, болельщики футбольных клубов «Коритиба» и «Крузейро» устроили массовые потасовки во время 34-го тура чемпионата по футболу в Бразилии. После того как нападающий «Коритибы» забил гол и счет стал 1:0, несколько десятков болельщиков обоих клубов пробрались на поле и начали применять насилие в отношении друг друга.