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Безработным предложили отменить приговоры к исправительным работам

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Фото: ТАСС/Роман Соколов
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Безработных осужденных планируют больше не привлекать к исправительным работам (такое наказание не предполагает изоляции от общества). Соответствующий законопроект депутата Госдумы Марии Бутиной одобрило правительство РФ, выяснили «Известия». Проект отзыва кабмина есть в распоряжении издания.

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«Концепция законопроекта, направленного на совершенствование институтов исправительных и принудительных работ, представляется актуальной и заслуживает внимания. Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе», — говорится в документе.

Источник в аппарате правительства подтвердил «Известиям», что законопроект поддерживается при условии его доработки. Документ пока не внесен в Госдуму.

В настоящее время к исправительным работам могут приговорить как работающих, так и безработных. В первом случае осужденные продолжают ходить на свою работу из дома, но часть зарплаты (от 5 до 20%) уплачивается в доход государства. Во втором случае трудоустроить их должен муниципалитет, причем в районе проживания.

В 2022 году исправительные работы назначены свыше 60 тыс. человек, из них 32,7 тыс. (54,3%) на момент вынесения приговора были безработными. Одобренный правительством законопроект предлагает назначать безработным лицам не исправительные, а принудительные работы. Это альтернатива лишению свободы.

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в исправительных центрах на территории региона, где человек проживает или был осужден.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пока не дома: безработных осужденных не будут привлекать к исправительным работам

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