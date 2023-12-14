Силуанов сообщил об отсутствии планов менять бюджетное правило в ближайшее время
В ближайшее время не планируется менять бюджетное правило, заявил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. По его словам, пока нет оснований корректировать этот механизм — он хорошо зарекомендовал себя в прошлом.
«Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов, формировать запасы ФНБ при благоприятной конъюнктуре и наоборот», — напомнил глава Минфина.
Новая конструкция предусматривает направление в Фонд национального благосостояния доходов (ФНБ) от нефти при цене выше $60 за баррель, добавил министр. Он отметил, что в 2024 году будет продолжать действовать переходный период, а с 2025-го новое правило будет полностью соблюдаться.
«Сейчас мы используем эти ресурсы на благо экономики и обеспечение технологического суверенитета страны», — подчеркнул Антон Силуанов.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью министра финансов Антона Силуанова «Известиям»:
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