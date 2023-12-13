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Песков рассказал о подготовке Путина к важным мероприятиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 декабря в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, как президент РФ Владимир Путин готовится к важным мероприятиям, в том числе к предстоящей прямой линии.

По его словам, российский лидер часто жертвует сном ради рабочей программы. В ходе значительных мероприятий он спит всего по несколько часов. Песков подчеркнул, что Путин жертвует сном, чтобы перед международными поездками или визитами в регионы страны ознакомиться с обращениями граждан.

«Спит он, конечно же, мало и в ходе международных поездок, и в ходе внутренних по стране, он часто жертвует сном ради рабочей программы. Это очевидно, иногда в сутки спит буквально по несколько часов», — рассказал Песков.

В фокусе внимания президента: что изменилось после прямой линии с Путиным
Какие поручения были реализованы после пресс-конференции с главой государства

Ранее в тот же день Песков сообщил, что Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии и интересовался вопросами. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства в рамках работы над тематическими блоками вопросов связывается с министрами и главами ведомств, а также экономическими помощниками.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40 или отправив СМС на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

Итоги года совместят в себе прямую линию и большую пресс-конференцию. Они являются самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

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