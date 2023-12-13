Валуев пожелал удачи Гукасяну в предстоящем бою против Рамиреса

Боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев пожелал удачи российскому боксеру Эдгару Гукасяну в предстоящей схватке с американцем Джемини Рамиресом, которая пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря.

Валуев отметил, что вопрос о том, удастся ли Гукасяну противостоять сопернику, даже не стоит. Но бой не будет простым, констатировал спортсмен.

«Эдгару я, в первую очередь, желаю удачи в этом бою. Всегда за него болею. Очень трудно совмещать тренерскую деятельность с элементами подготовки к конкретному бою. Но он демонстрировал не раз, что способен это делать», — рассказал Валуев.

Боксер также выразил надежду на хорошую подготовку Гукасяна к рингу и демонстрацию всех имеющихся у того навыков в бою, что порадует зрителей канала.

Ранее в этот день Рамирес заявил, что планирует стать «сильнее и жестче» перед поединком с россиянином Гукасяном. По словам американца, он не успел посмотреть ни одного боя с российским визави, так как занят собственной подготовкой.

В свою очередь, чемпион WBA Asia South Гукасян в ходе открытой тренировки «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 12 декабря заявил, что подготовку к поединкам надо воспринимать как любимую работу. Отметив, что тренироваться больше двух раз в день — это «неэкономно».

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон, в соглавном — Павел Шульский и Джейсон Гаверн.

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Оппонентом Гукасяна станет Рамирес, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.