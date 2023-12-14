В России выросли цены на квартиры в новостройках
За год средние цены на квартиры в российских новостройках выросли — на 5% за объект в целом и на 4% за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании экспертов «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 14 декабря.
Цены на квартиры в новостройках увеличились в 26 из 33 городов. Однако в некоторых локациях жилье стало стоить дешевле: в Севастополе цены за год снизились на 12%, в Калининграде — на 10%, в Ульяновске — на 5%, в Ижевске — на 2%. Самый доступный формат жилья — студии — стали дешевле в пяти городах: Севастополе (-23%), Перми (-9%), Ижевске (-3%), Ростове-на-Дону (-2%) и Туле (-1%).
«В целом спрос и цены на первичном рынке в течение 2023 года продолжали расти. Это было связано с волатильностью рубля и изменением условий по ипотеке: ставки на «вторичку» сильно выросли, и спрос перетек на рынок новостроек, из-за чего поднялись цены. В начале следующего года рост спроса, скорее всего, продолжится на фоне ожидания изменений в льготной ипотеке или ее отмены. И в принципе новостройки продолжат оставаться намного более доступным сегментом жилья по размеру ипотечного платежа, что тоже будет поддерживать спрос», — рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Ранее, 3 декабря, в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за прошлый месяц средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России обновила очередной исторический максимум, поднявшись до 119,13 тыс. рублей. Самый большой рост цены аналитики зафиксировали в Омске, Казани и Ростове-на-Дону.