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Минсельхоз сообщил о росте производства сахара в РФ

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Производство сахара в России увеличилось на 14,6% За 10 месяцев 2023 года и достигло 4,19 млн т. Об этом «Известиям» 13 декабря сообщили в Минсельхозе РФ.

По данным ведомства, существенно выросло и производство сахарной свеклы — валовый сбор культуры составляет 51,7 млн т, что более чем на 4 млн т превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Как указали в Союзе сахаропроизводителей России, в этом сезоне прогнозируется второй в истории показатель современного свеклосахарного комплекса. Ожидается, что объемов производства сахарной свеклы будет достаточно не только для обеспечения внутренней потребности, но и для экспорта в страны Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Содружество независимых государств (СНГ).

Объем предложения на внутреннем рынке на свекольный сахар традиционно в октябре-декабре превышает спрос, что отражено на ценах. Так, за последний месяц отпускная стоимость сахара снизились на 1,8%. Тенденция сохранилась и в начале декабря.

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Позволит ли это снизить цены на продукты питания

Цена на сахар в России остается одной из самых низких в мире, указывает Союзроссахар. По данным объединения, такой фактор обеспечивает спрос на него со стороны в том числе промышленных потребителей. Кроме того, доступные цены на сахар позволяют повысить конкурентоспособность производства сахоросодержащих продуктов в России.

Ранее, 8 декабря, Минсельхоз заявил о снижении цен в России на ряд продуктов питания, в числе которых сахар (-2%), гречневая крупа (-17,7%) и подсолнечное масло (-3,2%). Отмечалось, что динамика цен на овощи тем временем соответствует сезонным тенденциям.

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