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Минсельхоз заявил о снижении цен на ряд продуктов питания

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Минсельхоз заявил о снижении цен в России на ряд продуктов питания, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

«По ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен в этом году ниже инфляции. Это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, ряду овощей, в том числе картофелю, луку, свекле. При этом по некоторым позициям цены производителей сейчас даже ниже тех, что были годом ранее, например, на картофель (-17,3%), лук репчатый (-4%), крупу гречневую (-17,7%), масло подсолнечное (-3,2%), сыры (-0,1%)», — пояснили в Минсельхозе.

Также там отметили, что за последний месяц снизились цены производителей на свинину (-0,4%), картофель (-0,7%), морковь (-1,3%), капусту (-0,5%), сахар (-2%), крупу гречневую (-5,9%), рыбу мороженную (-0,4%). Околонулевую динамику продемонстрировали цены на молочную продукцию — пастеризованное молоко, сливочное масло, сыры, а также на говядину, подсолнечное масло, пшеничную муку, макароны и другие продукты, подчеркнули в Минсельхозе.

«Динамика цен на овощи сегодня соответствует сезонным тенденциям. Рост стоимости томатов и огурцов обусловлен переходом на продукцию защищенного грунта и увеличением поставок более дорогих импортных овощей. Ожидается, что весной следующего года цены на овощи традиционно пойдут вниз с поступлением на рынок нового урожая из парников. При этом в настоящее время Минсельхоз совместно с бизнесом и отраслевыми союзами прорабатывает возможность корректировок производства на отдельных тепличных предприятиях для увеличения более востребованных у сетей видов продукции», — сообщили в министерстве.

Кроме того, там отметили, что с начала года в российских теплицах уже получено 1,45 млн т овощей, что на 1,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе собрано 786 тыс. т огурцов и 633 тыс. т томатов.

«Несмотря на сохранение положительной динамики производства птицеводческой продукции, в 2023 году на фоне значительного увеличения спроса наблюдается рост цен в этом сегменте. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения мяса птица и куриного яйца на внутреннем рынке», — отметили в министерстве.

Так, с основными предприятиями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Также ведется совместная работа с Минпромторгом по переводу производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице.

«Эти и другие меры поддержки и таможенно-тарифного регулирования позволят насытить внутренний рынок и сохранить доступность птицеводческой продукции для потребителей», — считают в Минсельхозе.

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Ранее в этот день Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

Рост цен отмечается на фоне повышенного спроса на данную продукцию. В связи с этим данный вопрос находится на особом контроле в Минсельхозе России, отметили «Известиям» в ведомстве.

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