Туристы назвали очереди к Эйфелевой башне худшими в мире

Эйфелева башня в Париже получила больше всего негативных отзывов от туристов из-за длинных очередей. Об этом 13 декабря рассказала газета Le Figaro со ссылкой на исследование, проведенное сайтом Hawaiianislands.com.

Также в пятерку достопримечательностей, на которые чаще всего жаловались посетители, попали колесо обозрения «Лондонский глаз», Колизей в Риме, парк Legoland в Виндзоре и храм Саграда Фамилия в Барселоне.

Издание при этом отмечает, что Эйфелева башня предоставляет возможность бронирования времени при покупке билета онлайн. Очереди же образуются в случае скопления посетителей, покупающих билеты на месте.

Ранее, 6 декабря, пользователи сервиса OneTwoTrip поделились, что Эйфелева башня вызвала у них больше всего разочарования среди известных достопримечательностей. За ней расположились Колизей и Пизанская башня, а также различные руины и раскопки.