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Туристы назвали Эйфелеву башню самой разочаровывающей достопримечательностью

OneTwoTrip: туристы назвали Эйфелеву башню разочаровывающей достопримечательностью
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Фото: Global Look Press/Vincent Isore
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Пользователи сервиса OneTwoTrip поделились, что Эйфелева башня вызвала у них больше всего разочарования среди известных достопримечательностей. Об этом 6 декабря рассказало «РИА Новости».

Эйфелеву башню в антирейтинге упомянули 3% опрошенных. За ней расположились Колизей (1,5%) и Пизанская башня (1%), а также различные руины и раскопки.

Помимо этого, 67% путешественников в целом пожаловались на переоценку достопримечательностей. Также 29% респондентов заявило о плохом состоянии туробъектов, а 27% указали на большое количество посетителей. Среди других поводов для недовольства у туристов были несоответствие достопримечательностей фотографиям (18%), высокая стоимость билетов (12%) и тяжелая дорога к объектам (10%).

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Ранее, в октябре, результаты опроса «Яндекс Путешествия» показали, что самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху в Алтайском крае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе. Каждый четвертый опрошенный оценивает российские курорты на 10 из 10. Чуть больше половины (55%) респондентов видят только небольшие недочеты, а 19% считают, что отечественным горнолыжным курортам стоит многое улучшить.

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