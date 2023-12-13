Ученые из США зафиксировали в Арктике самое теплое лето за историю наблюдений

Средняя летняя температура воздуха в Арктике составила 6,4 градуса, что стало самым высоким показателем с начала наблюдений в 1900 году. Об этом 12 декабря сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) на своем сайте.

«Летние температуры приземного слоя воздуха в 2023 году были самыми высокими из когда-либо наблюдавшихся в Арктике, а самая высокая точка ледникового щита Гренландии подверглась таянию лишь в пятый раз за 34-летний период», — говорится в сообщении.

Согласно данным NOAA, с 1940 года среднегодовые температуры в Арктике повышались на 0,25 градуса за десятилетие, а средние летние температуры росли на 0,17 градуса за десятилетие.

Вызванное антропогенными факторами потепление океана и суши влияет на людей, экосистемы и сообщества во всём арктическом регионе, который нагревается быстрее, чем в любой другой части мира, считают в управлении.

В начале сентября Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Согласно оценкам метеорологов, в августе была зафиксирована самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря в 20,98 градуса, этот показатель превысил рекорд марта 2016 года.