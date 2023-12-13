Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Мир
Сын Трампа раскритиковал Украину за кражу денег США
Общество
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Мир
Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»
Общество
SHAMAN выступил в Совете Федерации в честь 30-летия парламента
Мир
Минск указал на попытку Запада изменить конституционный строй Белоруссии
Общество
Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов
Общество
Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников
Общество
Москвичка пыталась купить елку через Telegram и потеряла более 100 тыс. рублей
Общество
Совфед одобрил ужесточение ответственности за передачу телефонов в колонии
Общество
Киркоров подал в суд на Успенскую и потребовал с нее 12 млн рублей
Экономика
В России доля незаконного оборота молочной продукции снизилась в два раза
Мир
Армения и Азербайджан провели обмен задержанными военнослужащими
Мир
Рейтинг премьер-министра Британии рекордно снизился
Общество
МЧС предупредило о метели и ветре до 17 м/с в Москве с 14 по 15 декабря
Сюжет:

Ученые из США зафиксировали в Арктике самое теплое лето за историю наблюдений

0
Фото: Global Look Press/Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski/DanitaDelimont
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя летняя температура воздуха в Арктике составила 6,4 градуса, что стало самым высоким показателем с начала наблюдений в 1900 году. Об этом 12 декабря сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) на своем сайте.

«Летние температуры приземного слоя воздуха в 2023 году были самыми высокими из когда-либо наблюдавшихся в Арктике, а самая высокая точка ледникового щита Гренландии подверглась таянию лишь в пятый раз за 34-летний период», — говорится в сообщении.

Согласно данным NOAA, с 1940 года среднегодовые температуры в Арктике повышались на 0,25 градуса за десятилетие, а средние летние температуры росли на 0,17 градуса за десятилетие.

Вызванное антропогенными факторами потепление океана и суши влияет на людей, экосистемы и сообщества во всём арктическом регионе, который нагревается быстрее, чем в любой другой части мира, считают в управлении.

Мерзнут все: на Урал и в Сибирь пришли аномальные морозы
Ожидается, что температура может опуститься до –40 градусов и ниже

В начале сентября Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Согласно оценкам метеорологов, в августе была зафиксирована самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря в 20,98 градуса, этот показатель превысил рекорд марта 2016 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023