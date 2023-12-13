Экс-депутат Хайров опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом

Сообщения, появившиеся в зарубежной прессе о том, что американский актер Том Круз встречается с 36-летней россиянкой Эльсиной Хайровой, являются вымыслом. Об этом 13 декабря заявил ее отец, бывший депутат Госдумы Ринат Хайров.

«Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают», — цитирует Хайрова «РИА Новости».

Ранее, 12 декабря, британский таблоид Daily Mail написал, что 61-летний Круз появился на одной из лондонских вечеринок в компании Хайровой. Отмечалось, что они вместе приехали на мероприятие, танцевали и вели себя «явно как пара».

СМИ отмечает, что Хайрова является бывшей моделью. Ранее девушка была замужем за российским бизнесменом Дмитрием Цветковым, а сейчас проживает в Великобритании.

Том Круз был женат трижды и с момента последнего развода не был замечен в серьезных отношениях. Его первый брак с актрисой Мими Роджерс продлился с 1987 по 1990 год. Второй женой актера стала певица Николь Кидман, с которой он воспитывал двоих приемных детей — дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. С третьей женой, актрисой Кэти Холмс, брак Круза продлился с 2006 по 2012 год. У пары есть дочь Сури, родившаяся в 2006 году.