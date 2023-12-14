Врач назвала самые опасные народные методы лечения

Народные способы лечения простуды традиционно популярны у россиян. И некоторые из них действительно эффективны. Например, напитки с медом и имбирем — вкусный способ борьбы с инфекциями, который помогает уменьшить выраженность симптомов простуды. Однако, многие из народных средств могут быть опасны для здоровья, предупредила в разговоре с «Известиями» 14 декабря врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

Так, по ее словам, одним из таких опасных народных методов является чеснок в нос.

«Временное ощущение улучшения дыхания может быть связано с рефлекторной реакцией слизистых носа на пахучие химические вещества, входящие в состав чеснока. Однако они же способны вызвать раздражение и повреждение слизистых, а также стать причиной кровотечений», — рассказала Миронова.

Кроме того, как отметила врач, вред могут нанести и ингаляции горячим паром.

«Температура пара — параметр, который сложно регулировать, поэтому так легко получить термический ожог слизистых дыхательных путей и лица. Адекватная альтернатива этому методу — использование увлажнителей воздуха с достижением высокой влажности воздуха в квартире, порядка 50–60% по данным домашнего гигрометра», — поделилась специалист.

Довольно экстремальный метод лечения, по ее словам, — водка с перцем. Его популярность связана с кратковременным чувством эйфории и обезболивания в результате воздействия спирта, однако в остальном пользы ждать не стоит: кроме интоксикации, связанной с вирусной инфекцией, организму приходится бороться еще и с алкогольной интоксикацией. А в случае с одновременным приемом жаропонижающего препарата повышается риск серьезного поражения печени.

«Горчичники и банки. Ощущение тепла на спине от них — пожалуй, единственный приятный эффект от этих методов. Нет никаких доказательств, что это помогает ускорить выздоровление, а риски ожога кожи и аллергических реакций на компоненты, входящие в состав горчичников, вполне реальные», — добавила Миронова.

Также она указала на опасность такого популярного метода, как растирания спиртом и уксусом при повышенной температуре тела.

«Этот метод действительно приводит к быстрому снижению температуры тела из-за повышенной «летучести» жидкости, которую придают спирт и уксус, что дает возможность испаряться воде с поверхности горячей кожи быстрее. Но это действительно опасно из-за побочного воздействия паров спирта и уксуса, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) строго рекомендует воздержаться от таких способов. Обтирание возможно только теплой водой в местах прилегания к коже крупных сосудов в зоне шеи, подмышечных впадин, паха», — объяснила врач.

В феврале эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов предупредил, что бесконтрольный прием антибиотиков при простуде приводит к формированию резистентности микроорганизмов к ряду антибактериальных препаратов, в результате чего они становятся неэффективны при более серьезных заболеваниях.