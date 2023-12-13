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Врач указала на опасность самостоятельной расшифровки результатов анализов

Терапевт Козлова: самостоятельная расшифровка анализов часто повышает тревожность
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Многие люди по своей инициативе сдают те или иные анализы, а затем, если какие-то показатели отклоняются от нормы, самостоятельно — без обращения к врачу — назначают себе препараты. О том, почему это может сыграть злую шутку, «Известиям» 13 декабря рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анна Козлова.

«Норма для некоторых показателей рассчитывается индивидуально, а это может сделать только врач. По моему опыту, попытки самостоятельно расшифровать результаты анализов часто только повышают уровень тревожности у пациентов», — отметила врач.

На результат анализа, по ее словам, могут влиять и погрешности его проведения, и ошибки при подготовке к нему. Например, глюкоза в крови натощак может меняться при недостаточном периоде голода. Более того, существует множество анализов, которые необходимо расшифровывать с оглядкой на другие показатели, на историю болезни пациента, на принимаемые им препараты.

Так, например, высокий уровень ферритина может говорить не о запасе железа в организме, а о воспалительном процессе. Также некоторые показатели общего холестерина могут казаться нормой, однако после 40 лет важно обращать внимание на его «плохую» частичку — она может оказаться выше индивидуальной нормы, которая рассчитывается только врачом. А если в моче отмечается белок, многие начинают думать о нарушении работы почек, однако его появление может быть связано с усиленной физической активностью или лихорадкой. То же самое касается анализов на витамины и микроэлементы, которые популярны, отметила врач.

«Для всех медицинских обследований и тестов нужны определенные показания, ведь лечат не анализ, а пациента. Например, если у пациента есть подозрительные симптомы или он входит в группу риска развития того или иного заболевания, или подошло время профилактического осмотра. Чтобы выбрать оптимальную тактику, важно проконсультироваться с врачом и понять, действительно ли отклонения в анализе от нормы угрожает здоровью и какие причины у этого состояния», — заключила Козлова.

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В начале декабря «СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни» поделились результатами совместного опроса на предмет того, как часто россияне проходят чекапы и диспансеризацию. Выяснилось, что на регулярной основе это делают менее половины респондентов.

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