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Эндокринолог назвала заболевания, на которые указывают отеки

Врач Табеева: отеки могут указывать на нарушения работы пяти систем организма
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Фото: Getty Images/robertprzybysz
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Отеки, которые появляются из-за задержки жидкости в организме, могут быть вызваны нарушениями работы сердечно-сосудистой, мочевыделительной, лимфатической, эндокринной и пищеварительной систем. Об этом в среду, 13 декабря, рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

«Наиболее часто отеки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками», — передает ее слова «Газета.Ru».

Она отметила, что к вечеру «сердечные отеки» ног нарастают, им, в свою очередь, могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке. Кроме того, по словам врача, они могут появляться при патологиях почек с утра, а к вечеру проходят. Но при острых нарушениях работы органа отеки могут сохраняться весь день, также они часто сопровождаются бледностью кожи и ее сухостью.

«При болезнях лимфатической системы отеки появляются из-за нарушения тока лимфы. Часто появляются на конечностях, ближе к вечеру отеки увеличиваются и практически исчезают к утру или после отдыха», — объяснила специалист.

Табеева подчеркнула, что при заболеваниях органов пищеварения задерживается вода в организме, а пораженный орган производит недостаточно белка, из-за чего жидкость не удерживается в кровеносном русле. При циррозе чаще отекают стопы, голени, бедра, особенно живот, дополнила эндокринолог.

Доктор акцентировала, что нарушения в эндокринной системе, в частности гипотиреоз, провоцируют появление плотного отека лица. При проблемах с щитовидной железой проявляются сонливость, резкая слабость, ухудшения памяти и другие симптомы.

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Ранее, 21 ноября, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что неконтролируемый прием биологически активных добавок также может повлечь за собой быстрый процесс разрушения клеток щитовидной железы. По ее мнению, «безопасным считается употребление йода в дозе не более 500 мкг в сутки», однако состав БАДа, который содержит большие дозы йода, практически никто не проверяет. Помимо этого, врач подчеркнула, что опасным для функционирования щитовидной железы является употребление в пищу продуктов из сои, поскольку при их частом употреблении «увеличивается щитовидная железа и могут образовываться узлы».

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