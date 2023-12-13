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В Госдуме прокомментировали планируемые изменения выплаты маткапитала

Депутат Занко: маткапитал должен выплачиваться тем, кто постоянно проживает в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Материнский капитал должен выплачиваться только тем, кто постоянно проживает и планирует дальше проживать в России. Об этом 13 декабря «Известиям» заявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Ранее в этот день Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Законом предусматривается, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

«Поддерживать надо тех, кто осознанно и постоянно проживает и планирует проживать в нашей стране. Никакой возможности «заработать» денег на детях не должно быть. При этом жителям возвращенных регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ. Это справедливо и дополнительно поддержит их. Тем более, что часть территорий нам еще предстоит освободить, и их жители будут получать гражданство РФ», — сказала Занко.

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В ноябре депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что сумма материнского капитала в соответствии с российским законодательством повышается ежегодно с учетом инфляции. Она отметила, что с 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен почти до 631 млн рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. рублей на второго ребенка. По предварительным расчетам, к 2026 году он может превысить 1 млн рублей.

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