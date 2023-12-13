Создатели сериала «Слово пацана» запустили социальный проект

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запускают социальный проект для родителей и подростков в острых ситуациях.

«Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru запустили социально-просветительский проект «Пацаны меняются». Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. На примере сцен из сериала проект показывает зрителям, каковы могут быть последствия необдуманных действий, и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением подростков», — говорится в пресс-релизе.

На сайте социального проекта можно узнать, как помочь ребенку и при необходимости получить помощь профессионалов. Там указаны телефоны горячих линий и служб помощи. Также можно подать обращение, заполнив специальную форму.

В разделе «Советы психологов» приведены примеры сложных ситуаций, в которых могут оказаться подростки и родители. Например, что делать, если ребенок всё время играет в агрессивные компьютерные игры, и как решить проблему, если подросток ничем не интересуется. В качестве экспертов раздела выступили директор московской школы практической психологии и идеолог проекта для подростков «БереZка» Гули Базарова и сотрудники психологического центра «Квартет».

Еще в одном разделе сайта, «Юридическая ответственность», приводится разбор действий героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с точки зрения действующих норм Уголовного кодекса РФ. Там же есть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам, а также специальная кнопка «Мне нужна помощь», где можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.

«Любой пацан и хулиган — это прежде всего сын, внук, племянник. «Слово пацана. Кровь на асфальте» показывает, что происходит, если «упустить» ребенка. Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит, и никакие «друзья» не спасут, а скорее наоборот. Насилие и криминал расчеловечивают и настигают в том числе самого беспредельщика. А спасти от всего этого может только семья. Конечно, в особо сложных случаях важно привлекать специалистов, и в нашем социальном проекте описаны первые шаги, что нужно делать, чтобы спасти близкого человека», — подчеркнул генеральный директор видеосервиса Wink.ru Антон Володькин.

Руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина отметила, что, согласно исследованиям, родители подростков проводят с ними полноценно, не отвлекаясь, не больше шести минут в день. В сериале отражена эта проблема.

«После каждой серии хочется спросить родителей, знают ли они, где сейчас ребенок, что он делает, что его волнует. Хочется помочь каждому родителю найти в себе силы, ресурсы и инструменты, чтобы быть ближе к ребенку в самый, пожалуй, сложный период его жизни. Поэтому стараемся предложить максимально эффективные инструменты, чтобы решить проблему стало проще: в каждую серию интегрирован QR-код, ведущий на платформу «Пацаны меняются». Мы понимаем чувства каждого родителя, эмоционально воспринимающего события в сериале. Надеемся, что наш проект поможет родителям найти нужные ответы в самых острых ситуациях», — отметила Залунина.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже получил главный приз фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Драму о взрослении во время перестройки снял Жора Крыжовников («Кухня», «Лед 2»), вместе с ним над сценарием работал Андрей Золотарев («Повелитель ветра»).

Сериал рассказывает о советской молодежи на рубеже 1980–1990-х годов, которая пытается понять, как жить в новой реальности. Теперь главнее всего уличные порядки, беспредел и «пацанское слово». Старшеклассник Андрей какое-то время оставался в стороне от этой реальности, однако знакомство с Маратом приводит его в новую жизнь, в которой принято «биться за асфальт». Премьера сериала состоялась 9 ноября.