В Москве ночью сгорела конюшня

В Москве на территории центра конного спорта на Лосином острове ночью произошел пожар. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

«На востоке столицы горела одноэтажная конюшня. Огонь охватил 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Также в МЧС рассказали, что пять лошадей удалось спасти из пожара. Еще восемь обнаружили мертвыми.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ранее, 13 декабря, загорелся склад в городском округе Пушкинский. Огонь охватил 2,8 тыс. кв. м помещения. В тушении были задействованы более 60 специалистов и 24 единицы техники. Позже уточнялось, что открытое горение ликвидировано.