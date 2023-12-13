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В Якутии оцифровали уникальную запись 1935 года с речью на эвенском языке

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Фото: e.nlrs.ru/collections/1624
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Ученым Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии удалось оцифровать запись с голосом поэта и основоположника эвенской литературы Николая Тарабукина 1935 года на эвенском языке. 13 декабря версия оцифрованной записи оказалась в распоряжении «Известий».

В вузе отметили, что это фактически первая достоверная аудиозапись эвенского языка в истории. На ней записана импровизированная песня текста самого поэта Тарабукина. В песне поется о том, что жизнь Эвена стала светлой, о принятии нового времени.

Николай Тарабукин родился в 1910 году в Улахан-Чистайском наслеге. Сначала учился на рабфаке в Якутске, потом стал выпускников Института народов Севера в Ленинграде. Работал учителем эвенского языка.

Его сборники стихов «Песни тайги» (1936), «Полет золотой девушки» (1937), изданные с параллельным русским переводом, были первыми поэтическими книгами на эвенском языке. В 1936 опубликовал автобиографическую повесть «Мое детство».

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В 2022 году стало известно, что в Якутии создадут Центр по изучению, сохранению и развитию родных языков. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Центр планируется создать на базе Академии наук Республики Саха (Якутия).По закону «О языках в Республике Саха (Якутия)» государственными языками признаны русский и саха, также есть пять официальных языков: эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский и чукотский.

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