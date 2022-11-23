Центр по сохранению народных языков создадут на базе Академии наук в Якутии

В Якутии создадут Центр по изучению, сохранению и развитию родных языков. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Центр планируется создать на базе Академии наук Республики Саха (Якутия). По словам зампреда правительства Сергея Местникова, сейчас ведутся подготовительные работы.

«Планируется создание органа управления в формате координационного центра, куда войдут представители всех действующих научных, образовательных административных структур, в чью компетенцию входит реализация государственной политики по сохранению и развитию родных языков», — рассказал Местников на расширенном совете по развитию языков.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, в 2023 году в Центре по сохранению народных языков выполнят научно-исследовательскую работу, направленную на разработку методики обучения детей в образовательных заведениях.

По закону «О языках в Республике Саха (Якутия)» государственными языками признаны русский и саха, также есть пять официальных языков: эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский и чукотский.

В 2022 году отмечается 30 лет с даты принятия закона. Сейчас в республике проходит II съезд учителей якутского языка, литературы и культуры. 22 ноября в Национальной библиотеке Якутии открылся интерактивный музей государственных и официальных языков, пишет ИА SakhaNews.

Кроме того, с 2020 года в Якутии действует госпрограмма по сохранению и развитию государственных и официальных языков. 21 ноября стало известно, что финансирование госпрограммы на 2023 год будет увеличено почти в два раза, сумма составит не менее 100 млн рублей.