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Эксперты назвали США главным стимулом визита Си Цзиньпина во Вьетнам

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Shen Hong
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 12 декабря во Вьетнам с официальным визитом впервые с 2017 года. Китай обеспокоен влиянием США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выбором Вьетнама ключевым звеном в противостоянии с КНР в Азии, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

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Пекин пытается прояснить китайско-вьетнамские отношения после того, как Ханой этой осенью укрепил сотрудничество с США в области безопасности. При этом КНР остается крупнейшим торговым партнером своего южного соседа, вынуждая Вьетнам умело балансировать между двумя ядерными державами.

«Визит Си во Вьетнам играет очень важную роль для развития торгово-экономической кооперации, особенно для координации и разрешения территориальных споров в Южно-Китайском море. В частности, Китай готов с Вьетнамом и другими странами региона вместе путем переговоров разрабатывать кодекс поведения в ЮКМ», — отметил директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований, член правления национального центра исследований ШОС Ли Синь.

По мнению руководителя Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилла Коткова, председатель КНР приехал за тем, чтобы прояснить отношения между странами в связи с подписанием договора Вьетнама и США. Он напомнил, что Штаты сняли с Вьетнама все санкции и товарооборот между двумя странами непрерывно растет.

«Вашингтон также рассматривает Вьетнам как своего союзника по сдерживанию Китая в Юго-Восточной Азии, так как у них самая боеспособная армия в ЮВА. То есть Вьетнам очень важен для американцев наряду с Тайванем, Японией и Южной Кореей», — пояснил Котков.

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