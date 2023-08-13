Юго-восточные единоборства: зачем Джо Байден собрался во Вьетнам

Американский президент Джо Байден собрался посетить Вьетнам . При этом будущий визит в Ханой, в ходе которого США хотели бы повысить уровень отношений с этой страной Юго-Восточной Азии до стратегического партнерства, станет еще одним знаком стремления Штатов укрепить противодействие в Азии Китаю и отчасти России. Впрочем, опрошенные эксперты уверены, что Ханой не пойдет на разрыв связей с Пекином и Москвой . О том, почему американцам вряд ли удастся задуманное, — в материале «Известий».

«Дружны» надо говорить дружнее

«Мы оказались в ситуации, когда все эти изменения в мире происходят в то время, когда у нас есть возможность... изменить динамику», — заявил американский президент Джо Байден, объявляя 8 августа вечером о планах «вскоре» посетить Вьетнам. Строго говоря, глава Белого дома, по сути, проболтался — беседа на мероприятии по сбору средств на его избирательную кампанию в Нью-Мехико была неофициальной, и пока ни администрация США, ни власти в Ханое ничего официально о готовящемся визите не объявляли . Тем не менее настрой США на укрепление связей с Вьетнамом — а, по сути, его активное окучивание — никакого удивления ни у кого не вызвал.

В марте Вьетнам, вложения в экономику которого со стороны американских инвесторов достигли уже $2,8 млрд, посетила крупнейшая в истории бизнес-миссия из Соединенных Штатов . А месяцем позже с визитом в Ханое впервые побывал госсекретарь США Энтони Блинкен , который заявил: Вашингтон стремится укрепить отношения с партнерами в Азии, чтобы противостоять всё более напористому Китаю. И в рамках этого Вашингтон намерен повысить уровень отношений с Вьетнамом с «всеобъемлющего» до «стратегического» партнерства .

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время подписания гостевой книги в Доме приемов, Ханой, Вьетнам, апрель 2023 года Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

К слову, в Штатах не стали делать секрета и из того, что наведение мостов с Ханоем направлено не только против Пекина, но и Москвы . В апреле помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк признал, что Штаты вели переговоры с Вьетнамом и другими партнерами в ЮВА о «диверсификации оборонных закупок» от России. Москва, напомним, по-прежнему обеспечивает около 70% нужд вьетнамского оборонного комплекса в вооружениях, запасных частях и ремонте техники советских времен.

Открыто о своем желании расширить военные поставки во Вьетнам, которые до сих пор в основном ограничивались кораблями береговой охраны и учебными самолетами, не раз заявляли и американские оборонные компании. Хотя, как не раз признавали американские же эксперты, любые сделки в сфере ВПК между Вашингтоном и Ханоем наверняка встретят препятствие в самих Штатах — в виде их вероятного срыва американскими законодателями, критически относящимися к соблюдению прав человека во Вьетнаме.

Еще одним свидетельством желания покрепче втянуть Вьетнам в американскую орбиту стал визит в Ханой главы минфина США Джанет Йеллен во второй декаде июля. По его итогам две страны договорились о проведении регулярных переговоров по вопросам макроэкономической политики и усилий по поддержанию финансовой стабильности. Но самым любопытным стало заявление госпожи Йеллен о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы развивающиеся экономики, вроде Вьетнама, присоединялись к инициативам Штатов по укреплению и диверсификации цепочек поставок для снижения зависимости от Китая путем расширения производства в США и на территории других «надежных» партнеров. Примечательно, что одним из секторов, где, по замыслу американцев, вьетнамцы могли бы диверсифицироваться, глава минфина назвала производство полупроводников — то есть ту отрасль, развитие в которой для Пекина американцы сейчас пытаются максимально осложнить .

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Наконец, в конце июля тот же Джо Байден рассказал на мероприятии по сбору средств в штате Мэн, что ему позвонил «глава Вьетнама», который «отчаянно хочет встретиться со мной, когда я поеду на G20» , подразумевая предстоящий 9–10 сентября саммит в Нью-Дели. «Он хочет возвести нас в ранг основных партнеров наряду с Россией и Китаем» , — отчасти выдал желаемое за действительное американский президент, очевидно, имея в виду главу правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, с которым он разговаривал по телефону еще в марте.

И вашим, и нашим, но прежде всего себе

Все последние годы США были важным торгово-экономическим партнером Вьетнама, став крупнейшим экспортным рынком для текстиля, обуви и электроники вьетнамского производства . Объем двусторонней торговли двух стран в 2022 году составил почти $139 млрд. Однако по этому показателю США остаются лишь вторыми . Пальма же первенства в том, что касается торговли, принадлежит Китаю, который поставляет во Вьетнам ключевые товары для его жизненно важной экспортной торговли.

Поэтому даже при наличии немалого числа шероховатостей в политической плоскости с Пекином Ханой всегда вел себя в отношении соседа, разделяющим с ним почти 1300-километровую границу, крайне осторожно и взвешенно , принимая в расчет риск вызвать противодействие Китая.

Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

К примеру, в конце июня в центральный вьетнамский порт Дананг прибыл американский атомный авианосец USS Ronald Reagan. Многие западные СМИ тут же преподнесли это под лозунгом «два прежних врага становятся партнерами в борьбе с позициями Китая в Южно-Китайском море». Однако ровно в те же сроки с первым визитом в КНР прибыл премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, а главы оборонных ведомств двух стран договорились на встрече в Пекине вывести двусторонние военные связи на новый уровень.

Такой баланс, который Вьетнам стремится поддерживать в своих отношениях с ключевыми странами, нашел свое отражение и в результатах анализа, обнародованного вашингтонским Центром стратегических и международных исследований в тот же день, что Джо Байден сообщил о планах посетить Ханой. Согласно выводам экспертов, большинство граждан Вьетнама, равно как и многих других стран АСЕАН, доверяют политике и намерениям США больше, чем китайским. Однако при выигрыше американцев в том, что касается «мягкой силы», они уступают КНР в экономическом влиянии во Вьетнаме, резюмировали исследователи.

В схожей сбалансированной манере вьетнамцы всегда выстраивали и отношения с Россией . После начала СВО на Украине США усилили давление на Ханой с целью привлечения страны к антироссийским санкциям, но вьетнамская сторона к ним не примкнула. И даже не подумала сворачивать контакты с представителями России. Весной этого года, например, во Вьетнаме поочередно побывали зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи, Вьетнам, май 2023 года Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Как напомнила «Известиям» эксперт Центра АСЕАН МГИМО Валерия Вершинина, дискуссии о том, что Вьетнам и США поднимут отношения до стратегического партнерства, ведутся давно, но этого до сих пор не произошло . И удастся ли американской дипломатии добиться прогресса в этот раз — большой вопрос.

— Следует понимать, что система разноуровневых партнерств, действующая во внешней политике Вьетнама, крайне непростая, но ориентирована она прежде всего на поддержание баланса в отношениях с крупными державами. Несмотря на высокий уровень вьетнамо-американских торговых связей, в двусторонних отношениях по-прежнему сохраняются противоречия, сдерживающие это партнерство, — пояснила она.

По ее словам, Ханой не склонен солидаризоваться ни с Вашингтоном, ни с Пекином, ни с Москвой, а исходит из собственных национальных интересов . А потому будет всеми силами придерживаться такого рода автономии до тех пор, пока это будет представляться возможным.

Схожее мнение выразил и заслуженный профессор университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Карл Тайер, напомнив, что еще в Белой книге по обороне 2019 года Вьетнам обязался не выступать «на стороне одной страны против другой».

Вьетнамский морской разведывательный корабль KN-764 пытается вторгнуться в рабочую зону китайской компании и протаранить корабль китайской береговой охраны Haijing 46102 в Южно-Китайском море, 2 мая 2014 года Фото: Global Look Press/Xinhua

— Повышение уровня двусторонних отношений [с США] до стратегического партнерства обусловлено рядом факторов, в том числе «партнерством без границ» между Китаем и Россией, а также усилением в этом году запугиваний со стороны Китая в отношении Вьетнама в Южно-Китайском море. Вьетнам будет отдавать приоритет экономическому, торговому, инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству с США. Но не будет объединяться со Штатами против Китая , — отметил австралийский эксперт.

По словам Карла Тайера, Вьетнам не заинтересован и в ослаблении и изоляции России, но из-за угрозы западных санкций он «мало что может сделать, кроме как ждать разрешения ситуации на Украине».