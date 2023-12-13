Ханой деньгам не верит: Си лично приехал налаживать связи с Вьетнамом

Китай обеспокоен влиянием США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на этом фоне Си Цзиньпин прибыл 12 декабря во Вьетнам с официальным визитом впервые с 2017 года. Именно эту страну Штаты рассматривают как ключевое звено в противостоянии с КНР в Азии. Пекин пытается прояснить китайско-вьетнамские отношения после того, как Ханой этой осенью укрепил сотрудничество с США в области безопасности. При этом КНР остается крупнейшим торговым партнером своего южного соседа, вынуждая Вьетнам умело балансировать между двумя ядерными державами. Почему Ханой оказался меж двух огней — в материале «Известий».

Си Цзиньпин приехал во Вьетнам спустя шесть лет

Председатель КНР Си Цзиньпин 12 декабря прибыл с двухдневным визитом во Вьетнам впервые за последние шесть лет. Приезд Си призван улучшить связи между Пекином и Ханоем, особенно на фоне того, что вьетнамское руководство активно сближается с коллективным Западом в лице США и Японии.

Это косвенно подтверждает и сам Си, который в преддверии визита написал статью для государственного вьетнамского СМИ «Нхан Дан». «Будущее Азии находится в руках только самого азиатского народа», — отметил китайский лидер. Си заявил, что «сообщество с общим будущим» между двумя странами будет иметь стратегическое значение, а также предостерег от роста гегемонизма, подразумевая, очевидно, действия США.

Си Цзиньпин уже провел переговоры с генсеком ЦК КПВ Нгуеном Фу Чонгом. Планируются также встречи с президентом Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Чинем. По словам посла КНР в Ханое Сюн Бо, Китай намерен поднять уровень отношений между странами за счет подписания «десятков документов о сотрудничестве». Ожидается, что сделки коснутся китайских инвестиций в модернизацию железнодорожного сообщения между соседями. Таким образом, расширение транспортного коридора позволит Вьетнаму больше экспортировать в Китай, а Пекину плотно интегрировать вьетнамский север в свои южные цепочки поставок для развития инициативы «Один пояс — Один путь».

Си Цзиньпин также призывал к более широкому сотрудничеству в области безопасности, зеленой энергетики и добывающей промышленности, включая редкоземельные металлы — основные элементы для производства микрочипов. Стоит отметить, что Китай и Вьетнам занимают первое и второе места в мире по запасам этих металлов, и Пекин активно использует свое положение монополиста в геополитическом соперничестве с США. В частности, в ответ на санкции Вашингтона он ввел запрет на экспорт галлия и германия: на долю КНР приходится порядка 95% и 67% производства этих металлов соответственно.

О чем спорят Пекин и Ханой

Многие годы высшие руководители двух стран поддерживают тесные контакты, продолжая традиции крепкой дружбы «товарищей и братьев», обращает внимание официальная газета ЦК КПК «Жэньминь жибао». Издание подчеркивает, что у Китая и Вьетнама крепкие торговые связи, приводя в пример статистику: объем товарооборота между странами превышает $200 млрд (больше, чем Китая и РФ). КНР по-прежнему крупнейший торговый партнер Вьетнама, тогда как южной сосед — крупнейший среди стран АСЕАН и четвертый по величине в мире.

Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) испытывает трудности с финансированием собственной инфраструктуры: страна тратит на ее развитие 6% от ВВП, что вдвое больше, чем в среднем по региону. В связи с этим КНР активно предлагает свои инвестиции, например, на китайские $868 млн построена первая в Ханое линия метро из 12 станций. За последние несколько десятков лет Китай вложил порядка $27 млрд в более чем 4 тыс. проектов во Вьетнаме.

Однако, несмотря на тесное сотрудничество, у Китая и Вьетнама есть множество разногласий. Во-первых, обе страны не могут договориться о своих границах в Южно-Китайском море и поделить находящиеся там острова Спратли наряду с Филиппинами, Малайзией, Тайванем (который Китай считает неотъемлемой частью своей территории) и Брунеем. Последние три интересанта активных действий почти не предпринимают, тогда как первые три страны расширяют свое присутствие, размещая военные базы и проводя учения в акватории ЮКМ, что усиливает напряженность в регионе.

— Визит Си во Вьетнам играет очень важную роль для развития торгово-экономической кооперации, особенно для координации и разрешения территориальных споров в Южно-Китайском море. В частности, Китай готов с Вьетнамом и другими странами региона вместе путем переговоров разрабатывать кодекс поведения в ЮКМ, — сказал «Известиям» директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований, член правления национального центра исследований ШОС Ли Синь.

Кроме того, отношения двух стран сопровождаются долгой историей конфликтов. Несмотря на объединяющую коммунистическую идеологию, вооруженные столкновения между Китаем и Вьетнамом продолжались вплоть до 1990-х годов. Ключевым событием принято считать войну 1979 года, которая получила название «Первая социалистическая война». В феврале китайские войска проникли в северные провинции СРВ. Поводом стало вторжение Вьетнама в Камбоджу для свержения режима красных кхмеров, поддерживаемого Пекином. В КНР официальной причиной наступления назвали необходимость защиты граждан Китая, живущих на севере Вьетнама. Кроме того, еще тогда страны спорили о принадлежности Тонкинского залива (Бакбо) и тех же островов Спратли.

Между кем балансирует Вьетнам?

Визит Си во Вьетнам проходит на фоне усиления сотрудничества южного соседа с Западом, включая заклятых конкурентов Китая по влиянию в регионе. Буквально несколько недель назад премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент СРВ Во Ван Тхыонг договорились о сотрудничестве в области морской безопасности. По мнению Токио, это необходимо в связи с растущей военной активностью Китая. В рамках специальной японской программы по оказанию помощи в сфере безопасности, разработанной Токио для стран-единомышленников, свою долю из заложенных 2 млрд иен (около $13 млн) в виде оборонной техники может получить и Вьетнам.

США — еще один западный актор в АТР, который в последнее время активизировался во вьетнамском направлении, видя в Ханое едва ли не основного союзника в регионе в контексте противостояния с Китаем. В сентябре Джо Байден посетил Вьетнам, повысив отношения с США до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. После кровопролитной Вьетнамской войны 1955–1975 годов стороны официально восстановили межгосударственные связи в 1995 году, а уже в 2013-м повысили их до всеобъемлющего партнерства. Кроме того, Байден и Нгуен Фу Чонг договорились об укреплении сотрудничества в сферах обороны. В частности, Ханой и Вашингтон также собираются создать диалог по вопросам безопасности между правоохранительными органами и спецслужбами.

— Си приехал за тем, чтобы прояснить отношения между странами в связи с подписанием этого договора с США. Напомню, что Штаты сняли с Вьетнама все санкции, и товарооборот между двумя странами непрерывно растет. Вашингтон также рассматривает Вьетнам как своего союзника по сдерживанию Китая в Юго-восточной Азии, так как у них самая боеспособная армия в ЮВА. То есть Вьетнам очень важен для американцев наряду с Тайванем, Японией и Южной Кореей, — заметил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Примечательно, что, несмотря на зверства американских военных во время войны, во Вьетнаме относятся к США лучше, чем к Китаю.

— К американцам на самом деле отношение неплохое. Уже все про войну забыли, а вот к китайцам относятся плохо. Потому что Америка далеко, а Китай близко. И если с Америкой воевали один раз, пусть это и была самая знаменитая война в истории страны, то с Китаем воевали неоднократно. Кроме того, с Китаем есть территориальные споры, — обратил внимание эксперт.

На этом фоне повышение уровня связей между Китаем и Вьетнамом будет просто символическим, считает специалист по вьетнамским стратегическим и политическим вопросам в сингапурском институте Юсофа Исхака (ISEAS) Ле Хонг Хиеп. «Недоверие Вьетнама к Китаю глубоко укоренилось», и, с точки зрения вьетнамского народа, у стран практически нет «общей судьбы», на которой так настаивает официальный Пекин, подчеркнул азиатский политолог.

— Визит подтверждает важность Ханоя во внешней политике Пекина, поскольку позиции Вьетнама в регионе крепнут. Это единственная страна в мире, которую в 2023 году посетило высшее руководство и Китая, и США, что свидетельствует о ее геополитической важности в контексте растущей конфронтации между Пекином и Вашингтоном в АТР. Вьетнам же давно проводит так называемую «бамбуковую дипломатию», пытаясь поддерживать хорошие отношения с обеими сверхдержавами, — сказал «Известиям» вьетнамский политолог Занг Динь.

Несмотря на то, что КНР — торговый партнер Вьетнама номер один, «ложиться» под Китай он не хочет, так как это чрезвычайно опасно, резюмировал Котков. Таким образом, Вьетнам умело пользуется разногласиями между США и Китаем, получая выгоду от сотрудничества и с теми, и с другими.