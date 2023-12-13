Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –7 в столичном регионе 13 декабря
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Мир
Резолюцию об импичменте Байдену приняли в комитете палаты представителей США
Мир
Писателя Бегбедера отпустили после допроса по делу об изнасиловании
Мир
Байден заявил о приближении США к потере возможности помогать Украине
Общество
Почти половина россиян планирует подрабатывать в 2024-м
Политика
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Мир
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
Мир
NYT сообщила о нежелании спикера палаты представителей фотографироваться с Зеленским
Мир
Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска
Мир
Байден одобрил выделение Украине $200 млн военной помощи
Мир
WSJ рассказала о начале операции ЦАХАЛ по затоплению тоннелей ХАМАС
Экономика
Цена нефти Brent на бирже Ice упала ниже $73 за баррель впервые с 28 июня
Мир
В Верховной раде признали провал мобилизации на Украине

Комбо-ипотека теснит субсидированные программы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ноябре 2023 года покупатели новостроек стали отдавать предпочтение комбо-ипотеке. Она состоит из льготной части (до 12 млн рублей кредита) и выданной по обычной ставке. Об этом «Известиям» рассказали аналитики ASTERUS.

В итоге покупатель приобретает квартиру по сниженной ставке: в зависимости от размера первоначального взноса она составит от 8 до 11%, добавили эксперты. За 2023 год ежемесячные платежи по ипотечным кредитам выросли почти на 60%, посчитали аналитики. Повышение ключевой ставки до 15% привело к росту рыночных ипотечных ставок и удорожанию субсидированной ипотеки. Доступность покупки одной и той же квартиры в Москве сильно изменилась за 2023 год и главным образом на это повлияло изменение ключевой ставки ЦБ, сказали в компании.

«Рыночные ставки сейчас запретительные. Поэтому весь 2023 год с нами оставались субсидированные ипотечные программы, условия по которым банкам приходилось не единожды менять из-за изменений ключевой ставки, но средняя ставка на рынке новостроек оставалась в районе 6,3%. Расчет по тому же объекту показывает, что по субсидированной ипотеке покупка получалась выгоднее, несмотря на удорожание стоимости лота», — комментирует коммерческий директор ASTERUS Вера Стефан.

Хронический лимит: в России подскочил спрос на комбо-ипотеку
Как это связано с доступностью жилья в России и при чем здесь льготные кредиты

23 ноября в крупных банках «Известиям» сообщили, что спрос на комбинированную ипотеку подскочил на четверть. В Совкомбанке и «Альфе» спрос на такие жилищные займы вырос на 26% в октябре по сравнению с сентябрем, а в Росбанке они заняли четверть от общего объема выдач по госпрограммам.

Согласно условиям льготной ипотеки, государство субсидирует банкам разницу между рыночной и сниженной ставкой только для кредитов до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн в других регионах РФ. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Москве составляет 14,5 млн рублей, а трехкомнатной — 19,4 млн рублей, сообщила руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023