Комбо-ипотека теснит субсидированные программы

В ноябре 2023 года покупатели новостроек стали отдавать предпочтение комбо-ипотеке. Она состоит из льготной части (до 12 млн рублей кредита) и выданной по обычной ставке. Об этом «Известиям» рассказали аналитики ASTERUS.

В итоге покупатель приобретает квартиру по сниженной ставке: в зависимости от размера первоначального взноса она составит от 8 до 11%, добавили эксперты. За 2023 год ежемесячные платежи по ипотечным кредитам выросли почти на 60%, посчитали аналитики. Повышение ключевой ставки до 15% привело к росту рыночных ипотечных ставок и удорожанию субсидированной ипотеки. Доступность покупки одной и той же квартиры в Москве сильно изменилась за 2023 год и главным образом на это повлияло изменение ключевой ставки ЦБ, сказали в компании.

«Рыночные ставки сейчас запретительные. Поэтому весь 2023 год с нами оставались субсидированные ипотечные программы, условия по которым банкам приходилось не единожды менять из-за изменений ключевой ставки, но средняя ставка на рынке новостроек оставалась в районе 6,3%. Расчет по тому же объекту показывает, что по субсидированной ипотеке покупка получалась выгоднее, несмотря на удорожание стоимости лота», — комментирует коммерческий директор ASTERUS Вера Стефан.

23 ноября в крупных банках «Известиям» сообщили, что спрос на комбинированную ипотеку подскочил на четверть. В Совкомбанке и «Альфе» спрос на такие жилищные займы вырос на 26% в октябре по сравнению с сентябрем, а в Росбанке они заняли четверть от общего объема выдач по госпрограммам.

Согласно условиям льготной ипотеки, государство субсидирует банкам разницу между рыночной и сниженной ставкой только для кредитов до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн в других регионах РФ. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Москве составляет 14,5 млн рублей, а трехкомнатной — 19,4 млн рублей, сообщила руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба.