В РФ подскочил спрос на комбо-ипотеку

Спрос на комбинированную ипотеку подскочил на четверть, сообщили «Известиям» в крупных банках. Продукт позволяет выплатить часть кредита по льготной ставке, а оставшуюся — по рыночной. В Совкомбанке и «Альфе» спрос на такие жилищные займы вырос на 26% в октябре по сравнению с сентябрем, а в Росбанке они заняли четверть от общего объема выдач по госпрограммам.

Согласно условиям льготной ипотеки, государство субсидирует банкам разницу между рыночной и сниженной ставкой только для кредитов до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн в других регионах РФ. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Москве составляет 14,5 млн рублей, а трехкомнатной — 19,4 млн рублей, сообщила руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба. Даже в Новой Москве в установленный госпрограммами лимит в теории можно уместить только двухкомнатную квартиру — там она в среднем стоит 11,4 млн рублей.

За три года с момента запуска льготной ипотеки разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье вырос с 10 до 42%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме. При этом цены на новостройки поднялись на 90%, то есть почти удвоились.

Льготная ипотека выполняет социальную функцию только отчасти — из-за снижения стоимости заимствования, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Но это нивелируется ростом цен на жилье. Многие россияне тратят на обслуживание долгов более 40% ежемесячного дохода, а многодетным семьям не всегда хватает одного ипотечного кредита, подчеркнула эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном в материале «Известий»:

Хронический лимит: в России подскочил спрос на комбо-ипотеку