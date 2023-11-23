Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа зафиксировали более 170 атак на систему здравоохранения
Экономика
В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
Мир
Сын депутата парламента Ливана погиб при атаке ЦАХАЛ
Мир
В Турции указали на отсутствие мотивации у ВСУ для борьбы с РФ
Армия
Привезенную с передовой пушку Д-30 восстановили в российском ремонтном цеху
Общество
Вильфанд пообещал москвичам потепление к 24 ноября
Мир
Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
Мир
Канада заявила об открытии трех мостов на границе с США
Мир
Взорвавшаяся на мосту у границы США и Канады машина была угнана
Экономика
В РФ подскочил спрос на комбо-ипотеку
Мир
Посол РФ в Швейцарии сообщил о проведении Западом политики разрушения Украины
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции ВСУ
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ при помощи ПТРК «Корнет»

В РФ подскочил спрос на комбо-ипотеку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос на комбинированную ипотеку подскочил на четверть, сообщили «Известиям» в крупных банках. Продукт позволяет выплатить часть кредита по льготной ставке, а оставшуюся — по рыночной. В Совкомбанке и «Альфе» спрос на такие жилищные займы вырос на 26% в октябре по сравнению с сентябрем, а в Росбанке они заняли четверть от общего объема выдач по госпрограммам.

«Качество ипотечных кредитов существенно ухудшается»
Глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова — о новой категории заемщика, долговой нагрузке россиян и влиянии роста ключевой ставки

Согласно условиям льготной ипотеки, государство субсидирует банкам разницу между рыночной и сниженной ставкой только для кредитов до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн в других регионах РФ. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Москве составляет 14,5 млн рублей, а трехкомнатной — 19,4 млн рублей, сообщила руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба. Даже в Новой Москве в установленный госпрограммами лимит в теории можно уместить только двухкомнатную квартиру — там она в среднем стоит 11,4 млн рублей.

За три года с момента запуска льготной ипотеки разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье вырос с 10 до 42%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме. При этом цены на новостройки поднялись на 90%, то есть почти удвоились.

Льготная ипотека выполняет социальную функцию только отчасти — из-за снижения стоимости заимствования, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Но это нивелируется ростом цен на жилье. Многие россияне тратят на обслуживание долгов более 40% ежемесячного дохода, а многодетным семьям не всегда хватает одного ипотечного кредита, подчеркнула эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном в материале «Известий»:

Хронический лимит: в России подскочил спрос на комбо-ипотеку

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023