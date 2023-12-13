В РФ создадут промышленный манипулятор из российских комплектующих

Специалисты компании «Уникальные роботы», резидента «Сколково», работают над первым отечественным промышленный роботом-манипулятором. Он будет полностью состоять из комплектующих, производимых в нашей стране. Он сможет работать с грузами весом до 10 кг, а максимальный размер его механической руки составит 2 м.

На протяжении десятилетий такие устройства закупались на Западе. Однако поставки остановились после антироссийских ограничений. Инженеры уже располагают первым прототипом робота, который должен скоро пройти испытания на швейном производстве, где занимаются пошивом спецодежды для экстренных служб.

По мнению разработчиков, число необходимых российскому рынку роботов этого типа измеряется в сотнях тысяч. Манипуляторы можно применять на самых разных производствах. Это обслуживание станков, сварка, сортировка продукции в легком и тяжелом машиностроении, пищевой промышленности и других индустриях. Средняя стоимость одного такого устройства — около 2 млн рублей.

«Мы намерены сделать нашего робота полностью на отечественных комплектующих. Для этого мы тестируем в первую очередь самые важные и дорогостоящие компоненты российского производства: двигатели, сервоусилители (деталь, которая служит для управления двигателем. — Ред.) и промышленные компьютеры управления», — сказал технический директор компании «Уникальные роботы» Евгений Хмелев.

Российская разработка имеет традиционную для таких машин конструкцию и состоит из шести суставов. Она сделана по модульному принципу. То есть в случае необходимости его можно перестроить под конкретную задачу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 13 декабря, в 10:00:

Манипуляция со знанием: российская роборука будет шить спецодежду