В России изменят правила строительства торговых центров

До конца года Минстрой утвердит изменения правил проектирования торгово-развлекательных центров (ТРЦ), об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Обновленные нормы, по задумке авторов документа, должны помочь бизнесу экономить, проектировать более оригинальные и современные здания, зарабатывать больше и на эксплуатации.

Ожидания посетителей моллов от наполнения сильно поменялись: теперь намного больше площадей отводится под развлекательные функции, а для них нужны более оригинальные планировочные решения, отметила «Известиям» директор по управлению и развитию группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский согласен, что в условиях эволюции ТЦ в сторону торгово-общественных центров обновление сводов правил действительно нужно.

Новая редакция свода правил предполагает, в частности, ввод гибкой планировочной структуры. Например, теперь разрешат менять местоположение точек питания. Появится возможность организовывать на крышах ТЦ сезонные кафе и прочее.

Кроме того, изменены требования к местам разгрузки и доставки товаров. Сейчас это разрешается делать только в закрытых помещениях, после утверждения изменений станет возможно и на открытых площадках.

«Торгово-развлекательные центры — неотъемлемая часть современных городов. Их главная особенность — разнообразие конструктивных решений и планировочных структур, объединяющих в себе торговые площадки, развлекательные комплексы и зоны питания», — сказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

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Для хлеба и зрелищ: в России изменят правила стройки торговых центров