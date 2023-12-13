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Стала известна стоимость новогодней елки Ольги Бузовой

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Фото: t.me/byzovahouse
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Новогодняя елка Ольги Бузовой стоит около 300 тыс. рублей. Дома у знаменитости стоит искусственное дерево высотой 230 см, украшенное красными, золотыми и белыми игрушками. В несколько раз внушительнее елка дома у Филиппа Киркорова — высота 5 м. А стоит новогодний декор в доме короля эстрады больше 1 млн рублей.

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«Самое дорогое украшение у нас в этом году было у Филиппа Киркорова — 1,2–1,5 млн, в этом диапазоне. Это елка, игрушки, лестница, украшали еще какие-то детали дома, комоды, тумбы. Всё в совокупности вышло на такую сумму. Сама ель стоит, по-моему, в районе полумиллиона. Плюс хвойные гирлянды, которые на лестнице с одной и другой стороны. Очень много света, там не один километр лампочек у Филиппа Киркорова. Я думаю, больше 7 км гирлянд. Плюс сотни игрушек, многие из которых ручной работы», — поделилась с «Известиями» декоратор и директор компании «Елочки в дом» Ольга Губенко.

Блогер Сергей Сухов поставил дома трехметровую елку. Декораторы создали на ней искусственные сосульки.

«Елка стоила 1 млн рублей. Команда моих декораторов два месяца экспериментировала с составом, с помощью которого можно воссоздать эффект сосулек. Примерно неделю заняла заливка елки», — сказал он «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 13 декабря, в 10:00:

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