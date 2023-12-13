Трейлер игры GTA VI вызвал негативную реакцию у фанатов серии

Многих возмутило, что подавляющее большинство персонажей в ролике (около 70–80%) — черные и латиноамериканцы, а белых практически нет. На форуме франшизы GTA на сайте Reddit регулярно появляются публикации с заголовками «Почему в игре так много черных?», «Мне показалось или 80% людей в трейлере — черные?», «Разработчики прогнулись под воук-политику» (Воук от англ. Woke — политика, продвигающая социальную, расовую и половую справедливость).

В комментариях под записями пользователи тоже выражают недовольство и называют сложившуюся ситуацию «обратным расизмом» и намеренным игнорированием белых. Аналогичные сообщения оставляют разочарованные фанаты серии в социальной сети X.



Участники конфликта, защищающие права черных и других меньшинств, тоже не в восторге. Такой расовый перекос укрепляет стереотип, что афроамериканцы и выходцы из Южной Америки чаще белых занимаются криминальной деятельностью и вступают в банды. Еще одна проблема — радикально настроенные геймеры воспользуются расовым перекосом и будут чаще убивать именно черных и латиноамериканских персонажей, что тоже можно считать открытым расизмом.



В трейлере также показали героев, прототипами которых стали реальные эксцентричные люди, но некоторых такое копирование возмутило. Среди недовольных оказался американец Лоуренс Салливан, который получил прозвище Флоридский Джокер. В 2017 году он стал известным во время судебного разбирательства — мужчина якобы целился пистолетом в проезжающие по улице машины. Разработчики немного видоизменили татуировки на лице и цвет покрашенных волос героя — из желто-зеленых они превратились в фиолетовые, зато оставили ярко-оранжевую рубашку заключенного. Но сходство действительно прослеживается, и Салливан грозит подать на Rockstar Games в суд.



«GTA, нам надо бы поговорить. А если мы не поговорим, то вы будете обязаны выплатить мне один или два миллиона долларов. Это я, внешний вид этого персонажа вдохновлен мною», — сообщил Лоуренс Салливан в своем видеообращении к компании, сопоставив фото из зала суда со скриншотом трейлера.



Пока Rockstar Games показали только кинематографический ролик и внутриигровые сцены, но геймплея фанаты так и не увидели, а релиз намечен на 2025 год. Поэтому у разработчиков достаточно времени, чтобы внести корректировки в продукт.

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