Нормы GTA: трейлер VI части спровоцировал сразу несколько скандалов

В полутораминутном трейлере Grand Theft Auto VI, опубликованном на официальном YouTube-канале Rockstar Games, около 80% показанных персонажей — черные или латиноамериканцы. Такой перекос вызвал скандал: фанаты обвинили разработчиков в «обратном расизме», а приверженцы более прогрессивных идей жалуются, что релиз продвигает стереотипы об афроамериканцах. Это может вынудить компанию внести корректировки в релиз , как это уже было с предыдущими частями. Также некоторые герои списаны с реальных людей, и один из них (Лоуренс Салливан) грозит подать на разработчиков из Rockstar в суд за использование его образа.

Расовый вопрос

Самый первый кинематографический анонсирующий трейлер Grand Theft Auto VI длиной в полторы минуты за неделю собрал более 142 млн просмотров на официальном YouTube-канале разработчиков релиза Rockstar Games. С таким широким охватом конфликты фанатов были только вопросом времени.

Фото: Rockstar Games

В комментариях под видеороликом на YouTube пользователи и геймеры единогласно празднуют анонс долгожданного релиза — серия GTA выходит с 1997 года, и многие игроки буквально выросли на ней. Но далеко не на всех платформах фанаты настолько же благодарны. В Сети развернулись дебаты из-за расовой принадлежности показанных в трейлере героев. Многих возмутило, что подавляющее большинство персонажей в ролике (около 70–80%) — черные и латиноамериканцы, а белых практически нет.

На форуме франшизы GTA на сайте Reddit регулярно появляются публикации с заголовками «Почему в игре так много черных?», «Мне показалось или 80% людей в трейлере — черные?», «Разработчики прогнулись под воук-политику» (от англ. woke — политика, продвигающая социальную, расовую и половую справедливость). Модераторы сообществ активно подчищают эти публикации, но они продолжают появляться с завидной регулярностью. В комментариях под записями пользователи тоже выражают свое недовольство и называют сложившуюся ситуацию обратным расизмом и намеренным игнорированием белых. Аналогичные сообщения оставляют разочарованные фанаты серии в социальной сети X.

Противоположная сторона конфликта тоже не в восторге: так как большая часть персонажей — черные или латиноамериканцы, то с большой вероятностью именно они будут выступать антагонистами игры. Такой расовый перекос укрепляет стереотип, что афроамериканцы и выходцы из Южной Америки чаще белых занимаются криминальной деятельностью и вступают в банды. Еще одна проблема — геймеры будут чаще убивать именно черных и латиноамериканских персонажей (потому что их в игре больше), что тоже можно считать открытым расизмом.

Это уже не первый подобный скандал, связанный с дискриминацией. В GTA: Vice City была миссия, в которой игроку нужно было убивать членов гаитянской и кубинской банд. Выходцы этих стран в игре представлены исключительно в негативном ключе — преступниками и наркоторговцами, а другие персонажи регулярно отпускали нецензурные шутки и ругательства на их счет. В итоге Rockstar Games обвинили в разжигании межнациональной розни, и разработчики в более поздних версиях убрали самые грубые фразы, а группировки стали более национально нейтральными. Поэтому в компании легко могут внести корректировки до 2025 года, вопрос только в том, в какую сторону изменится расовое соотношение.

Игра подражает реальности

В первую очередь серия GTA — это сатира и пародия на американское общество. Франшиза регулярно делала отсылки на поп-культуру, звезд и тренды, чаще всего в негативном ключе. Для GTA VI Rockstar Games решили еще больше обратиться к нашему миру и добавили в трейлер эксцентричных персонажей, которые повторяют внешность или поступки реальных людей. События игры разворачиваются в вымышленном штате Леонида, в который входит город Вайс-Сити. Прототипами послужили Флорида и Майами, поэтому образы героев списывали именно с жителей этого региона.

В трейлере оказались: голый житель Флориды, поливавший газон возле дома, пожилая женщина с двумя молотками, черная девушка, танцующая на крыше автомобиля и т.д. Взора разработчиков не избежали даже животные: ролик показал крокодила возле бассейна, которого пытались прогнать палкой, и другую рептилию, забравшуюся в продуктовый магазин. Все эти ситуации в разное время оказывались в центре внимания локальных СМИ или становились вирусными мемами. В общем, карикатуры всё меньше, а портретности больше.

Фото: соцсети

Не все прототипы остались довольны своими виртуальными «портретами». Среди них оказался Лоуренс Салливан, который получил прозвище Флоридский Джокер. В 2017 году он стал известен во время судебного разбирательства — мужчина якобы целился пистолетом в проезжающие по улице машины. Разработчики немного видоизменили татуировки на лице и цвет покрашенных волос героя — из желто-зеленых они превратились в фиолетовые. Зато оставили ярко-оранжевую рубашку заключенного. Но сходство действительно прослеживается, и Салливан грозит подать на Rockstar Games в суд.

Фото: соцсети

« GTA, нам надо бы поговорить. А если мы не поговорим, то вы будете обязаны выплатить мне один или два миллиона долларов. Это я, внешний вид этого персонажа вдохновлен мною», — сообщил Лоуренс Салливан в своем видеообращении к компании, сопоставив свое фото из зала суда со скриншотом трейлера.

Почти каждый релиз серии сопровождался подобными скандалами. В 2014 году голливудская актриса подала гражданский иск в Верховный суд Нью-Йорка на компании Rockstar Games и Take-Two Interactive. Согласно ее заявлению, разработчики использовали ее образ для создания игрового персонажа в GTA V Лэйси Джонас — популярной девушки, которую в одной из миссий нужно защитить от настойчивых папарацци. В итоге в 2018 году апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что обвинения звезды беспочвенны , а ее внешний вид не был скопирован.

Фото: соцсети

А еще раньше, в 2010 году, рэпер Майкл Вашингтон потребовал от Rockstar Games $250 млн — он утверждал, что разработчики скопировали его внешность для протагониста GTA: San Andreas. Выиграть дело музыкант не смог — для суда не было достаточно предоставленных доказательств. С большой долей вероятности подобный результат ждет и Флоридского Джокера, если он действительно решит обратиться в суд, но пока это больше напоминает пиар-акцию предстоящей игры.

Корнями в прошлое

GTA VI оказалась в центре большого скандала еще задолго до выхода нашумевшего трейлера. В сентябре 2022 года хакер получил доступ к материалам по игре, и около 90 видеороликов суммарным хронометражем в 50 минут оказались в Сети. В них подтвердились город Вайс-Сити, в котором происходят события релиза, анимация, диалоги персонажей и внешний вид протагонистов . Эта утечка до сих пор считается одной из самых масштабных в игровой индустрии.

8 ноября этого года журналист Джейсон Шрайер сообщил, что Rockstar Games собирается объявить новую часть GTA в ближайшие дни. Он сослался на свои проверенные источники и предоставил подтверждения, но в компании его обвинили в сливе анонса. В Rockstar также добавили, что им пришлось менять свои планы и поспешно выпускать трейлер. Это вполне логичное объяснение такого раннего выхода ролика — почти за два года до официального релиза самой игры.

Фото: Rockstar Games