Каждая третья премиальная новостройка Москвы включает небоскреб

Доля высотных проектов в суммарном объеме предложения премиальных новостроек составила 36,3%. Об этом «Известиям» 12 декабря сообщили аналитики «Метриум».

Согласно классификации международного информационного бюро в сфере строительства Emporis, к небоскребам относят здания выше 100 м. Аналитики «Метриум» отобрали проекты с максимальной высотой корпусов, превышающей 100 м. Как правило, это здания с 30 этажами и больше.

В конце 2023 года на рынке новостроек премиального сегмента в Москве девелоперы реализовывали 14 проектов с корпусами выше 100 м, что на три проекта больше, чем год назад (11 ЖК с высотками). В этих комплексах продается 1764 квартир и апартаментов, что на 18,8% меньше, чем годом ранее, рассказали эксперты.

Самый высокий небоскреб на первичном рынке — ЖК премиум-класса в Пресненском районе — достигает 345 метров (77 этажей). Средняя цена квадратного метра в этом жилом комплексе ― 880,1 тыс. рублей.

«Высотный формат строительства помогает сохранить больше прилегающей территории для реализации нестандартных проектов благоустройства», ― сказала генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.

Премиальные высотные проекты редко подразумевают наличие обширной благоустроенной придомовой территории. Самые большие зеленые зоны ― имеют площадь 6 га ― созданы в одном из жилых кварталов. В их состав входят частный парк (3,5 га) и три общедоступных сквера (2,5 га).

«Мы инвестировали 600 млн рублей в создание этого масштабного парка, ― рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. ― Естественный ландшафт зеленой зоны органично сочетается с архитектурой небоскребов. Пейзаж включает в себя высокие деревья, фонтаны, скульптуры и лаунж-зоны».

На протяжении уже нескольких лет неуклонно растет число премиальных высоток, отметила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

«Прежде всего, это связано с нехваткой свободной земли в престижных локациях, где девелоперы этого сегмента стремятся создавать новые проекты. Вместе с тем среди покупательской аудитории есть запрос на видовые квартиры с панорамными обзорами столицы. К тому же в комплексах с небоскребами удается предусмотреть больше окупаемой коммерческой инфраструктуры для резидентов», ― пояснила она.

Ранее, 9 декабря, стало известно, что стоимость новостроек в России за год увеличилась на 8%. Об этом говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость». Цены выросли в 28 из 33 городов. Самые дорогие квартиры на первичном рынке расположены в Москве (16,3 млн рублей), Сочи (11,8 млн рублей) и Нижнем Новгороде (9,1 млн рублей).