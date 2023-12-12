«Россети» задействовали более 450 сотрудников для работ в Ростовской области

Энергоснабжение в Ростовской области, нарушенное из-за погодных условий во вторник, 12 декабря, восстанавливают специалисты компании «Россети». Всего на работах задействовано 455 сотрудников и 178 единиц спецтехники.

Жители некоторых районов Ростовской области остались без электричества в результате обморожения и обрыва проводов. К таким последствиям привели прошедший там ледяной дождь и сильный ветер.

Сотрудники компании «Россети» задействовали резервные источники электроснабжения (РИСЭ), чтобы обеспечить доступ к электричеству в социально значимых объектах.

Уточняется, что значительно пострадал от непогоды Аксайский район. На его территорию планируется доставить 17 РИСЭ. Кроме того, туда уже привезена 22-метровая опора, необходимая для восстановления энергоснабжения. Ее доставили при помощи специального трала, в настоящее время проводится ее установка.

Вместе с восстановлением уже нарушенных путей электропередачи ведется работа по предотвращению новых инцидентов. Энергетики приступили к плавке льда на проводах, чтобы обезопасить линии электроснабжения.

В компании добавили, что погодные условия остаются непростыми, местами затруднен доступ спецтехники.

Ранее в этот день сообщалось, что в Ростове-на-Дону ограничено движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. Такие меры были приняты в связи с ледяным дождем, который привел к налипанию льда на контактной сети.

Отмечается, что в Аксайском районе Ростовской области из-за гололеда надломилась опора линии электропередачи. В результате административный центр Аксай остался без света. Кроме того, сообщается, что МЧС по региону продлило штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра до полудня 13 декабря.