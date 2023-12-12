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ЦБ указал на рост реального эффективного курса рубля в ноябре

ЦБ: реальный эффективный курс рубля в ноябре вырос на 6,4%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в ноябре вырос на 6,4% по сравнению с месяцем ранее, это следует из «Статистики внешнего сектора», опубликованной 12 декабря на сайте Банка России.

По данным регулятора, в годовом выражении за январь–ноябрь курс уменьшился на 24,3%. При этом реальный эффективный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 8,3%. К евро увеличение в ноябре составило 6%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют основных торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

Между тем, по данным торгов на вторник, курс российской валюты перешел к планомерному укреплению, доллар США приблизился к 90 рублям, евро — к 97.

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Ранее в этот день финансовый эксперт, инвестор, партнер Barclay Finance Азам Ходжаев в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что курс российской нацвалюты по отношению к американской в 2024 году будет относительно стабилен, на уровне 80–90 рублей за доллар.

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