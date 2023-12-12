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Финансовый эксперт спрогнозировал курс рубля в 2024 году

Эксперт Ходжаев: в 2024 году доллар может торговаться в диапазоне 80–90 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Курс российской нацвалюты по отношению к американской в 2024 году будет относительно стабилен, прогнозируется 80–90 рублей за доллар. Об этом рассказал «Известиям» финансовый эксперт, инвестор, партнер Barclay Financ Азам Ходжаев.

Накануне днем, согласно данным сайта Мосбиржи, доллар торговался в районе 90,5 рубля.

«Оптимистичный взгляд на будущее рубля в 2024 году обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, Россия продемонстрировала способность адаптироваться к международным санкциям и укрепить свою экономику за счет внутреннего производства. Второе — переориентация на торговые связи с азиатскими странами помогает уменьшить зависимость от Запада и обеспечивает стабильность внешнеторгового баланса», — объяснил эксперт.

При этом инвестор отметил, что усиление роли малого бизнеса в экономике страны, а также активное использование инновационных финансовых инструментов, таких как краудлендинг, способствуют повышению спроса на рубль и стимулируют инновации и экономический рост. По его словам, это создает предпосылки для укрепления нацвалюты.

Говоря о негативных факторах, он уточнил, что мировая экономика и политика по-прежнему полны неопределенностей, включая возможные новые геополитические конфликты, колебания цен на нефть и другие сырьевые товары, а также риски глобального экономического спада. Всё это может оказать давление на курс рубля и привести к его колебаниям.

«Исходя из анализа текущих и потенциальных тенденций, можно сказать, что курс рубля к доллару в 2024 году будет относительно стабилен и не превысит отметку в 100 рублей за доллар. Ожидаемые колебания — в пределах 80–90 рублей за доллар. Учитывая текущее повышение роли малого бизнеса и распространение краудлендинга как инструмента финансирования, можно ожидать улучшения экономической ситуации в стране. Это сделает рубль более привлекательным для инвесторов и способствует укреплению его позиций на международной арене», — считает Ходжаев.

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Ранее, 7 декабря, глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что на стабилизацию курса рубля повлияли меры по контролю за возвратом валютной выручки, которые были предприняты правительством и президентом России Владимиром Путиным.

В начале декабря начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев привел прогноз, согласно которому максимальные значения доллара в этом месяце могут составить 93,5–95 рублей за американскую валюту, а евро может торговаться в диапазоне 100–102,5 рублей.

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