Силуанов расказал о предпринимаемых для стабилизации курса рубля мерах

Курс рубля зависит от ряда факторов, в том числе и от мер, которые принимает правительство, чтобы стабилизировать его. Об этом журналистам рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов 7 декабря на полях форума ВТБ «Россия зовет!».

По словам министра, на стабилизацию курса влияют меры по контролю за возвратом валютной выручки, которые были предприняты правительством и президентом России.

«Конечно, прогноз и факт по курсу может отличаться, но сейчас отличия незначительные. Мы планировали около 90 рублей за доллар, сейчас около 92. Поэтому будем смотреть, мониторить», — указал Силуанов.

Он подчеркнул, что задачей кабмина остается снижение волатильности рубля.

Доллар перешел в рост в начале декабря. 6 декабря курс американской валюты на торгах на Московской бирже составил 92,82 рубля в 19:00, что на 54,5 копейки выше, чем при закрытии предыдущих торгов. Евро подорожал до 100,15 рубля, поднявшись в цене на 17 копеек.

1 декабря управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков в беседе с «Известиями» объяснил, что одним из триггеров роста курса доллара стал высокий спрос на подешевевшую валюту со стороны как физических лиц, так и корпораций. При этом, по его мнению, доллар до конца года вряд ли будет стоить выше 95 рублей.