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Первый елочный базар открылся в Московской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В городском округе Королев открылся первый елочный базар в Подмосковье. Об этом министерство сельского хозяйства и продовольствия региона сообщает в Telegram-канале во вторник, 12 декабря.

«Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей», — цитирует агентство городских новостей «Москва» заместителя председателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.

Как уточняется, елочные базары оформлены в соответствии с региональным проектом «Зима в Подмосковье», пишет РИАМО.

В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января, сообщает телеканал «360».

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Накануне главную новогоднюю ель России спилили в деревне Новопареево в Щелковском городском округе, уточнят «Москва 24». Вечером 13 декабря праздничное дерево доставят в Московский Кремль.

Возраст ели составит 84 года. Высота зеленой красавицы — 25 м, размах веток — 10 м, а диаметр ствола — 60 см, пишет Life.Ru.

Накануне эксперт Васильев рассказал «Известиям», что при выборе искусственной елки на Новый год нужно обратить внимание на упаковку, конструкцию и иголки.По словам собеседника издания, важно, чтобы ель была упакована в коробку из плотного картона, на которой обязательно должен быть сертификат, подтверждающий безопасность материала искусственной хвои.

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