МИД РФ предупредил об ответе в случае выхода Эстонии из договора о правовой помощи

Россия следит за действиями Эстонии в отношении возможной денонсации взаимного договора о правовой помощи и примет меры в зависимости от развития ситуации. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

«Мы продолжим внимательно отслеживать эту ситуацию с учетом выработки комплекса ответных мер в отношении недружественных государств, включая Эстонию», — сказала она.

Захарова напомнила, что документ является основой для взаимодействия министерств юстиции и прокуратуры обоих государств в области уголовного, гражданского и семейного права. При этом выход Эстонии из договора, вероятно, не повлияет на фактически замороженное сотрудничество уполномоченных ведомств, считает официальный представитель МИД.

По ее оценке, мера эстонской стороны в случае ее реализации усложнит жизнь проживающих в Эстонии соотечественников, которые будут вынуждены проходить дополнительные процедуры. По этой причине действия эстонских властей направлены в первую очередь против них, отметила Захарова.

Договор между РФ и Эстонской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам вступил в силу в марте 1995 года и предусматривает упрощенные процедуры по ряду вопросов.

О том, что власти Эстонии приняли решение его денонсировать, сообщила 7 декабря министр юстиции страны Калле Лаанет. По ее словам, это может поспособствовать увеличению сроков рассмотрения дел, а эстонской стороне будет проще вести дела, касающиеся алиментов, которые составляют большинство.

По словам политолога, заместителя главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива» Максима Ревы, такое решение может привести к финансово затратным проблемам граждан, имеющих какие-либо юридические отношения с обеими странами. Прежде всего это коснется переводов договоров и нотариального признания документов, считает эксперт.