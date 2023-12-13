Каждый пятый россиянин покупает машину в кредит

На покупку собственного автомобиля большинство россиян тратит все свои сбережения (54%), а каждый пятый (20%) оформляет кредит в банке. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод». Результатами аналитики поделились с «Известиями» 13 декабря.

Отмечается, что существенные траты вынуждают респондентов относиться к своей покупке бережно и аккуратно, а почти каждый второй из автозаемщиков (40%) признался, что что буквально сдувает пылинки со своей покупки.

Состояние машины, которую приобрели на заемные средства, чаще всего вызывает беспокойство у подавляющего большинства (60%) респондентов. Четверть из них (23%) перманентно беспокоится, что произойдет что-то ужасное. Снизить уровень стресса помогают аккуратное вождение (81%), регулярное посещение сервисного центра (66%) и автомойки (54%). В топ-способов в том числе входят выбор наиболее дорогостоящего бензина, приобретение только оригинальных запчастей, покупка страхового полиса каско, использование паркинга и регулярный детейлинг.

«Согласно нашим данным, за 2023 год доля клиентов с автомобилями, оформленными в кредит, увеличилась на 6% относительно 2022 года. Интересно, что владельцы таких машин чаще становятся участниками ДТП (всего 78% от всех случаев против 75% по некредитным). Вообще владельцы кредитных авто в целом на 10% чаще заявляют страховые случаи — это отношение подкрепляется ценностью машины для владельца», — прокомментировал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

По мнению россиян, чтобы обеспечивать надлежащий уровень состояния машины, можно сэкономить на аксессуарах и предметах для тюнинга (70%), на детейлинге (48%) и излишне частых посещениях сервиса (38%), а простые работы выполнять своими руками. Сократить траты помогает смена мест покрышек для их равномерного износа (22%) и приобретение более дешевого антикоррозийного состава (18%).

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2023 года.

В середине октября «Известия» сообщали, что Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к вице-премьеру Денису Мантурову, главам ЦБ и ФАС с инициативой ограничить размер комиссий дилеров при продаже автомобилей в кредит.