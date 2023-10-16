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Экономика
Автодилерам просят урезать комиссии при продаже автомобилей в кредит

Автодилерам просят урезать комиссии при продаже автомобилей в кредит

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Фото: ТАСС/Булкин Сергей
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С инициативой ограничить размер комиссий дилеров при продаже автомобилей в кредит к вице-премьеру Денису Мантурову, главам ЦБ и ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС) («Известия» ознакомились с копиями писем).

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Большая часть новых машин и значительная часть автомобилей с пробегом приобретается сегодня в кредит, констатирует союз. При этом автокредиты обходятся всё дороже, и повышение ключевой ставки Центробанка не единственный фактор роста цен, пишет в обращениях НАС.

Например, комиссия за оформление займа у крупных автомобильных дилеров достигает 9% от размера кредита, говорится в письме. Причем сам займ рассчитывается с учетом стоимости навязанных продуктов и услуг: страховых продуктов, карт «помощи на дороге», аксессуаров, оборудования и прочего.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, необходимо, во-первых, уничтожить экономическую базу для таких злоупотреблений и ввести полный запрет на установку любого оборудования и на работы до продажи автомобиля. Во-вторых, нужно ограничить заработки на продвижении займов и страховых продуктов, введя предельный размер комиссии за автокредит у дилера (не выше 4%), следует из текста обращений.

Вместе с этим предлагается внедрить в КоАП штрафы за повторное навязывание товаров, работ и услуг в размере их двукратной стоимости и даже ввести уголовную ответственность «за регулярное, систематическое (более трех раз) навязывание».

Ранее Совет Федерации уже одобрил законопроект, предусматривающий штрафы до 40 тыс. рублей за первичное навязывание услуг в различных отраслях экономики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кредитный край: дилерам хотят урезать комиссии при продаже автомобилей

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