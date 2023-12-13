Каждый пятый опрошенный россиянин решил открыть новогодний вклад

Почти каждый пятый россиянин (22%) планирует воспользоваться предновогодними предложениями по вкладам и накопительным счетам в российских банках. Об этом говорится в результатах исследования банков ВТБ и «Открытие», с которыми ознакомились «Известия» 13 декабря.

В финансовых организациях отметили, что в преддверии Нового года банки запускают специальные условия по сберегательным продуктам: одни увеличивают ставку, другие устраивают розыгрыши, третьи предлагают гибкие условия с возможностью дополнительного дохода. Больше всего россиян, желающих воспользоваться сезонными предложениями банков, проживают в Москве и Московской области (26%), меньше всего — на Северном Кавказе и Урале (по 16%).

При этом респонденты предпочитают больше гибкие условия по накопительным счетам, чем классические вклады. Каждый четвертый участник опроса сообщил, что будет решать, открывать вклад или накопительный счет, в зависимости от предлагаемых условий по конкретному финансовому продукту. Еще 24% — выберут накопительный счет, для 11% предпочтительнее вклад, 19% одинаково предпочитают вклад и накопительный счет.

«В декабре 80% опрошенных россиян ожидают роста своих расходов, связанных с традиционными предновогодними тратами. На этом фоне вопрос получения повышенного процента на имеющиеся средства становится еще более актуальным для клиентов», — сказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

В исследовании отмечается, что в сезонных предновогодних предложениях банков по вкладам для 22% респондентов важнее всего ставка, для трети одинаково важны ставка и срок. Кроме того, для 4% в приоритете срок депозита, еще столько же опрошенных россиян в таких предложениях больше всего привлекает возможность выиграть дополнительное повышение ставки. В то же время 37% не находят никаких привлекательных сторон подобных в сезонных предновогодних предложениях.

Ранее, 7 декабря, что, согласно прогнозу аналитического центра «Банки.ру», в этом месяце условия по вкладам в российских банках будут улучшаться. Эксперты объяснили, что с одной стороны, рост ставок может поддержать решение регулятора повысить ключевую ставку, а с другой — финансовые организации будут проводить маркетинговые акции в преддверии новогодних праздников, предлагая повышенные ставки для привлечения новых клиентов и средств.