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Аналитики спрогнозировали улучшение условий по вкладам в банках в декабре

Исследование: в декабре условия по вкладам в российских банках будут улучшаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В декабре условия по вкладам в российских банках будут улучшаться, считают эксперты аналитического центра «Банки.ру». Об этом говорится в их исследовании, с которым ознакомились «Известия» 7 декабря.

«С одной стороны, рост ставок может поддержать решение регулятора повысить ключевую ставку на декабрьском заседании. С другой — банки будут проводить маркетинговые акции в преддверии новогодних праздников, предлагая повышенные ставки для привлечения новых клиентов и средств. В результате наблюдаемый повышенный спрос на вклады со стороны населения сохранится», — отметили аналитики.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост доли срочных продуктов в объеме средств населения в банках. Они уточнили, что в августе 2023 года доля вкладов в средствах россиян в финансовых организациях показала многолетние минимумы, опустившись до 60%, после чего этот показатель начал расти и к 1 ноября поднялся до 65%. Также они предполагают, что спрос на трехмесячные вклады может снизиться.

«Ожидаем продолжения роста спроса на шестимесячные депозиты и восстановления спроса на годовые депозиты. Плюс к этому ожидаем сохранения тенденции на рост спроса на долгосрочные вклады — желание зафиксировать высокую ставку на продолжительный период может способствовать перетоку интереса к вкладам сроком свыше года, ожидаем, что суммарно доля вкладов свыше года в декабре может подняться до 13–15%», — говорится в исследовании.

Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что в ноябре этого года россияне стали чаще интересоваться шестимесячными вкладами.

«Доли трехмесячных и годовых вкладов снизились на 2 процентных пункта (п.п.), до 29 и 19%. При этом они сохранили позиции на первом и третьем местах соответственно. Доля спроса на шестимесячные вклады продолжила расти второй месяц подряд, поднявшись на 3 п.п., до 26%, — по итогам месяца они сохранили вторую позицию. Интерес к вкладам на один месяц снизился на 1 п.п., составив 12%», — сообщили эксперты.

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Ранее в этот день заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» привел прогноз банка, согласно которому по итогам 2023 года портфель рублевых накоплений россиян приблизится к 40 трлн, увеличившись с начала года на 21%. Он объяснил, что в новых экономических условиях вклады в нацвалюте в целом стали для населения главным инструментом размещения средств и высокие ставки укрепляют этот тренд.

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