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Футболист умер в 21 год после удара молнии во время матча в Бразилии

Globo: 21-летний футболист погиб после удара молнии во время матча в Бразилии
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Фото: Соцсети
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Футболист Кайо Энрике де Лима умер после удара молнии во время матча в Бразилии. Спортсмену был 21 год, еще шесть футболистов пострадали, сообщает бразильское издание Globo 12 декабря.

«21-летний игрок по имени Кайо Энрике де Лима Гонсалвес скончался после удара молнии во время футбольного матча на стадионе в Санту-Антониу-да-Платина», — указано в материале.

Футболист играл за любительскую команду «Униау Жапиренсе». Во время матча регионального любительского кубка в штате Парана шел дождь. Молния ударила прямо во время игры. В результате случившегося пострадали еще шесть игроков, находившихся в тот момент на поле. Игроков госпитализировали.

Сейчас пятеро пострадавших футболистов остаются в больнице под наблюдением медиков. Еще один спортсмен госпитализирован в более тяжелом состоянии. Отмечается, что у всех пострадавших ожоги тела.

Как сообщила местная пожарная служба, в это время года из-за нестабильности климата очень высока вероятность гроз и ударов молний.

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До этого, 1 октября на севере Японии семь человек пострадали от ударов молнии в парке. ЧП произошло около 16 часов по местному времени (10:00 мск) в парке в Китами, в то время как там проходило мероприятие для школьников.

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