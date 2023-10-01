В Японии семь человек пострадали от ударов молнии в парке

Не менее семи человек пострадали при ударах молнии в парке на севере Японии. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает телеканал NHK.

ЧП произошло около 16 часов по местному времени (10:00 мск) в парке в Китами, в то время как там проходило мероприятие для школьников.

Подробности случившегося не уточняются, но известно, что на месте находятся представители экстренных служб.

Накануне, 30 сентября, главное метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение об угрозе возникновения гроз и торнадо из-за прохождения атмосферного фронта в западных и северных регионах страны. Специалисты призывали граждан к осторожности.

19 сентября в Мексике два человека погибли в результате удара молнии во время прогулки по пляжу в штате Мичоакан. Электрический разряд молнии произошел прямо над головой женщины, которая скончалась мгновенно, а в сантиметрах от нее мужчина получил серьезные ожоги и впоследствии скончался.