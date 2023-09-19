Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике

В Мексике два человека погибли в результате удара молнии во время прогулки по пляжу в штате Мичоакан. Об этом сообщила газета La Nación во вторник, 19 сентября.

«Трагедия произошла на известном туристическом пляже Аквила в штате Мичоакан. Погибшими оказались женщина и мужчина», — сообщается в материале.

Как передает издание, электрический разряд молнии произошел прямо над головой женщины, которая скончалась мгновенно, а в сантиметрах от нее мужчина получил серьезные ожоги и был срочно доставлен в местную больницу. Однако от полученных травм он скончался.

В конце июня сообщалось, что в Краснодаре в хуторе Ленина мужчина скончался на месте из-за ударившей в его голову молнии. По данным «Известий», погибшему было 49 лет. Он приехал в Краснодарский край из Симферополя, чтобы закупиться овощами и фруктами для дальнейшей торговли в Крыму.