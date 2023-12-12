Кризис западной цивилизации

В последнее время в американском экспертном сообществе всё чаще говорят о кризисе западной цивилизации. И при этом многие сходятся во мнении, что ни Китай, ни Россия тут ни при чем. Этот кризис связан, прежде всего, с самими Соединенными Штатами, процессами и событиями, которые происходят внутри них. А именно США остаются лидирующим государством так называемого коллективного Запада.

Редактор WSJ Джерард Бейкер и вовсе говорит не просто о кризисе западной цивилизации, а о ее смерти, «потому что мы теряем нашу душу, наше чувство цели как общества, нашу идентичность как цивилизации». И, действительно, стоит задуматься, а какова же сейчас цель США и Запада в целом — нанести поражение РФ или затормозить развитие Китая? И вокруг чего, собственно, формируется идентичность Запада — вокруг антикитаизма и русофобии?

Соединенные Штаты, безусловно, великая страна с множеством талантливых людей, вот только руководство этого государства сейчас делает ставку на искусственное нагнетание обстановки в мире, пытаясь провоцировать международные конфликты, чтобы сохранить однополярный мир, который уже на самом деле давно перестал существовать. Но тем не менее некоторые американские политики, часть из которых сейчас находится у руководства страной, по-прежнему верят в реставрацию американской гегемонии, которая наблюдалась в 1990-x годах после распада СССР.

Впрочем, самая большая проблема Штатов заключается в том, что они по-прежнему делают слишком большой акцент на своей исключительности. Это, конечно, связано с историей и формированием этой страны. Американцам свойственно воспринимать ее как «Град на холме» — это библейское выражение всегда использовалось многими политиками в качестве метафоры исключительной роли Соединенных Штатов. И такой подход мешает Вашингтону признавать свои ошибки, неверность собственных действий.

Поэтому тот же Джерард Бейкер, говоря об упадке западной цивилизации, напоминает читателям, что «либеральный капитализм сделал больше для процветания, здоровья и свободы человека, чем любая другая экономическая или политическая система». Но при этом он забывает упомянуть, какой ценой. Когда дело доходит до процветания Запада, то оно было достигнуто не только упорным трудом или технологическими инновациями, но и, к сожалению, в значительной степени колониализмом, в результате которого различные европейские нации завоевывали и эксплуатировали обширные районы мира, часто в ущерб людям, уже живущим на этих колонизированных землях.

Должны ли мы напомнить, что большая часть мародерства так и не была компенсирована или возвращена, а когда речь заходит о свободе, должны ли мы также забыть об истреблении коренных народов Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии?

А как насчет рабства? Вот прямая цитата Международного научного центра имени Вудро Вильсона: «Величайшим противоречием американского общества было его рождение как самопровозглашенного бастиона человеческой свободы, несмотря на то, что оно создавало расовые теории для оправдания рабства».

Ближе к нашему времени, в конце Второй мировой войны между США и СССР существовал дух товарищества, если не братства, иногда называемый «духом Эльбы», символом которого стала встреча американских и советских солдат в немецком городе Торгау 25 апреля 1945 года накануне их совместной победы над нацистской Германией. К сожалению, этот дух был предан почти сразу же, когда десяткам тысяч нацистов и их пособникам было разрешено поселиться в Соединенных Штатах, Канаде и других западных странах, часто при непосредственном содействии сотрудников американских спецслужб, которые рассматривали их как потенциальных шпионов и информаторов в холодной войне против Советского Союза. И всё это было сделано ради того, чтобы победить коммунизм.

Также после Второй мировой войны США инициировали или были непосредственно вовлечены во многие военные конфликты, в том числе в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ираке и Сирии. Эти войны стали причиной гибели более 5 млн мирных жителей, появления свыше 50 млн беженцев по всему миру и огромных разрушений в этих странах.

Что касается нынешнего конфликта на Украине, то, пожалуй, впервые в истории вся страна была вовлечена коллективным Западом в опосредованную войну против России, с которой на протяжении многих веков ее связывали тесные религиозные, исторические, экономические, культурные и семейные узы.

Я поставил религию на первое место, чтобы подчеркнуть: те в США, кто декларирует свою приверженность иудео-христианским ценностям и демократии, спровоцировали вооруженный конфликт между двумя христианскими народами не для продвижения демократии, а скорее для того, чтобы использовать украинцев в качестве пушечного мяса с целью сохранения своего геополитического преимущества.

Многие ведущие американские политики, начиная с лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, открыто и цинично заявляют, что поддержка опосредованной войны на Украине — очень хорошая и дешевая инвестиция, поскольку гибнут не американцы.

Историк Бенджамин Абелоу в своей книге пишет, как Запад без необходимости спровоцировал этот конфликт, подвергнув своих граждан — и весь остальной мир — риску ядерной войны. Многие другие известные международные эксперты уверены, что этого конфликта можно было бы избежать, но именно Запад спровоцировал кризис и продолжает препятствовать его окончанию.

Украинский конфликт стал апогеем неправильной внешней политики Соединенных Штатов (в ее фарватере действуют и остальные страны коллективного Запада), где политическая элита, по всей видимости, пытается придерживаться теории управляемого хаоса, ставя на кон будущее всего человечества. При этом в Вашингтоне на второй план отходят такие вопросы, как безопасность собственного населения, когда власти закрывают глаза на проблему нелегальной миграции или свободного оборота оружия.

Именно попытка сохранить однополярный мир и внешняя политика, сосредоточенная на противоборстве с другими странами, стали причиной кризиса западной цивилизации, которая, кажется, привыкла действовать не во имя чего-то, а лишь против кого-то.

Выход из глубочайшего кризиса возможен, если к власти в США придут новые лидеры с геостратегическим видением отказа от претензий на мировую гегемонию, ведущему к миру и гармонии с другими народами на планете. Здесь не место называть их имена, но такие люди в Америке есть, и остается лишь пожелать им удачи.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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