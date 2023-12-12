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В раде предложили узаконить ежедневную молитву за ВСУ

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Депутат от правящей украинской партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу предложил ввести ежедневную общенациональную молитву за победу армии страны. Соответствующий проект постановления 11 декабря был зарегистрирован на сайте парламента.

На своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) Мазурашу привел примеры, когда общенациональная молитва меняла ход истории. Как отметил депутат, после введения премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в 1940 году национального дня молитвы «через пять дней в страну прилетело известие об успешной эвакуации британской армии из Дюнкерка».

По его словам, президент страны Владимир Зеленский уже подписал указ об общенациональной минуте молчания, которая проходит ежедневно утром. Было бы логично это же время объявить общенациональным временем молитвы за победу Вооруженных сил Украины (ВСУ), заключил он.

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В октябре бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер призвал жителей Украины молиться о победе России. Он заявил, что только в случае победы РФ Украина сможет выжить как суверенное государство.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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