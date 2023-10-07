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Экс-разведчик США призвал украинцев молиться о победе российской армии

Экс-разведчик ВС США Риттер: украинцам стоит молиться о победе российской армии
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Жители Украины должны молиться о победе российской армии после того, как украинский президент Владимир Зеленский продал важнейший ресурс страны Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в субботу, 7 октября.

По его утверждению, Зеленский, в частности, продал плодородный чернозем Украины компании BlackRock.

«Зеленский продал плодородный чернозем Украины — будущее Украины — компании BlackRock. <…>. Каждый украинец должен молиться о победе России потому, что только в этом случае Украина действительно сможет выжить как суверенное государство», — написал Риттер в своем аккаунте в соцсети X.

Экс-разведчик также отметил, что BlackRock возражает против того, чтобы Украина хоронила своих погибших украинских военных на этой земле.

«Позор Зеленскому. Позор BlackRock. И да поможет бог российской армии, которая, видимо, является единственным настоящим защитником Украины», — заключил Риттер.

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5 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Он отметил, что РФ спокойно идет к достижению целей специальной военной операции (СВО) и что все поставленные задачи будут реализованы.

Ранее, в августе, газета The New York Times (NYT) сообщила, что, по подсчетам западных экспертов, Украина с начала спецоперации потеряла более 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными. Кроме того, по информации издания, ежедневно на границе арестовывают в среднем 20 человек за попытки незаконно покинуть страну из-за желания избежать мобилизации.

Этим же летом NYT писала, что во Львове для захоронения военнослужащих, погибших в ходе текущих боевых действий на Украине, раскапывают старые могилы. В материале отмечалось, что масштабы потерь украинской армии видны по растущему числу захоронений погибших военнослужащих по всей стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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