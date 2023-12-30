В жизнь вечную: главные потери 2023-го

2023-й год подвел итог жизни многих известных политиков и артистов. В самом начале года, 3 января, умер Руслан Хасбулатов, бывший глава Верховного совета РСФСР. Ему было 80 лет. Другие громкие потери — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Муртаза Рахимов, первый президент Башкирии, скончался 11 января в 88 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
14 января ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова. Ей было 80 лет
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Всенародно любимый артист Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 84-м году жизни
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Фото: Getty Images/Christine Pettinger
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла 16 января в возрасте 95 лет
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Режиссер и сценарист Николай Досталь ушел из жизни 18 января, ему было 76 лет
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Фото: Global look Press/Semen Likhodeev
3 февраля не стало французского модельера Пако Рабана, он прожил 88 лет
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народный артист России, режиссер Вадим Абдрашитов, скончался 12 февраля на 79-м году жизни
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
29 апреля ушел из жизни заслуженный артист России, телеведущий, актер Сергей Колесников. Ему было 68 лет
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Модельера Вячеслава Зайцева, одного из основоположников современной российской моды, не стало 30 апреля, он прожил 85 лет
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
2 мая скончался другой именитый модельер — Валентин Юдашкин, ему было 59 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Актер театра и кино, художник Сергей Дрейден умер 8 мая на 82 году жизни
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Фото: Global Look Press/dpa/Georg Wendt
24 мая не стало американской певицы Тины Тернер, ей было 83 года
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Актриса Лилита Озолиня, широко известная во всем бывшем СССР, скончалась на 76-м году жизни 5 июня
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ушел из жизни 12 июня в 86-летнем возрасте
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Thomas Bohlen
16 июля умерла англо-французская актриса и певица Джейн Биркин, ей было 76 лет
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла 27 июля в возрасте 84 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
3 августа скончалась Ирина Мирошниченко. Народной артистке РСФСР было 82 года
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР Юлия Борисова ушла из жизни 8 августа. Она прожила 98 лет
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Народной артистки СССР Веры Васильевой не стало 8 августа, ей было 97 лет
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Фото: Global Look Press/Photoagency Interpress
22 августа в возрасте 80 лет умер итальянский певец Тото Кутуньо
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Фото: AP Photo/Peter Kramer, File
Британский актер Майкл Гэмбон скончался 27 сентября, он прожил 82 года
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Фото: Getty Images/Phillip Faraone
Канадо-американский актер и сценарист Мэттью Перри, ушел из жизни 28 октября в возрасте 54 лет
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел из жизни 20 ноября в возрасте 79 лет
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Yin Bogu
29 ноября скончался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в возрасте 100 лет
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Известный актер и танцор Дмитрий Красилов ушел из жизни 18 декабря, ему было 29 лет
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