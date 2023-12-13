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Биолог дал советы по выбору новогодней ели и игрушек при наличии дома питомцев

Биолог Мануков: при наличии питомцев нужно отказаться от электрических гирлянд
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков 13 декабря рассказал «Известиям», какую новогоднюю ель и игрушки к ней нужно выбрать для дома, в котором живут питомцы.

«Если дома есть животные, лучше выбрать искусственную елку. Она менее травматична и безопасна для них. Особенно ответственно подойдите к выбору игрушек. Необходимо отказаться от стеклянных, мерцающих, блестящих игрушек, а выбрать пластиковые, деревянные, бумажные, матерчатые или плетеные. Необходимо отказаться от фруктов и конфет, которыми иногда украшают елку. Если вы хотите использовать фрукты, берите цитрусовые: апельсины, мандарины или лимоны, потому что их запах отпугивает кошек и собак», — сказал он.

Перед тем, как поставить елку, желательно показать ее питомцу, считает Мануков.

«Собаке можно грозно приказать не трогать ель, а кошка ознакомится с ней и потеряет интерес к этой конструкции», — сказал биолог.

По его словам, по возможности, елку нужно привязать к чему-то леской, проволокой или веревкой, чтобы она была устойчивой. Лучше ставить новогоднее дерево вдали от штор и полок, чтобы животное не могло прыгнуть на нее сверху или допрыгнуть снизу.

Собеседник издания указал на то, что необходимо отказаться от мишуры, которая привлекает животных своим блеском.

«Если ваш питомец начал есть мишуру, немедленно прекратите это действие. Проглотив мишуру, животное может повредить слизистую пищевода, желудка или кишечника. В этом случае необходимо срочное обращение к ветеринару. Если возможности экстренно вызвать или посетить врача нет, аккуратно залейте шприцем в рот кошке вазелиновое масло, чтобы не повредить слизистую, когда мишура будет выходить через задний проход, или когда вы будете вытягивать ее через рот. Но еще лучше — внимательно следите за животным, чтобы предупреждать подобные травмирующие ситуации», — сказал он.

Мануков рекомендовал использовать вместо мишуры бумажные или пластиковые гирлянды или искусственный снег — такие игрушки не привлекут внимание питомца.

«Откажитесь также от электрических гирлянд, потому что, если животные любят грызть, они могут получить удар током», — заключил биолог.

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Накануне эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев сказал «Известиям», что при выборе елочных игрушек нужно обратить внимание на их запах. «Дождик» не должен рассыпаться в руках, а краска и блестки с поверхности новогодних шаров не должны крошиться или прилипать к ладоням. Резкий запах дешевого пластика — верный признак того, что выбранный элемент декора лучше всего будет смотреться на полке магазина, а не в вашем доме. Некачественные игрушки могут вызвать аллергию, а мелкие частицы краски и фрагменты самой игрушки, осыпавшиеся на пол, питомец может принять за что-то вкусное.

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